Ninove opent coronatestcentrum in vroegere politiegebouwen Claudia Van den Houte

15 september 2020

12u10 32 Ninove Ninove krijgt een coronatestcentrum in de vroegere politiegebouwen aan de Onderwijslaan, naast het stadhuis. Er zullen elke werkdag tests kunnen worden uitgevoerd. Het centrum opent op woensdag 16 september.

Zowel individuen als grotere groepen, zoals klassen of clubs, zullen getest kunnen worden in het nieuwe coronatestcentrum. Tot nu toe gebeurde het testen van grotere bubbels telkens in het testcentrum in Geraardsbergen, maar dat centrum krijgt sinds september te veel aanvragen. Als één scholier of clublid in de regio Ninove-Geraardsbergen positief test op corona, wordt namelijk de hele klas, ploeg of club getest. Het aantal tests is de voorbije weken dus sterk gestegen, sinds de start van het schooljaar en het verenigingsleven.

Vraag van huisartsen

“Toen de huisartsenkoepel dr. Hemerijckx ons vroeg om een testcentrum in Ninove op poten te zetten, hebben we daar meteen onze schouders onder gezet”, zegt burgemeester Tania De Jonge (Open Vld). “Het is voor de Ninovieter een stuk makkelijker om in eigen stad een test te laten uitvoeren. Ook voor scholen en clubs is het veel eenvoudiger. Ze hoeven maar naar het stadscentrum te komen en niet naar Geraardsbergen te rijden, dus sparen ze heel wat tijd uit. We hadden bovendien meteen een ruimte klaarstaan, want het voormalige politiekantoor stond nog stand-by als triagecentrum. Met minimale aanpassingen kan het nu omgebouwd worden tot testcentrum.”

In het nieuwe centrum zal je trouwens niet zomaar kunnen binnenwandelen. Als je je niet lekker voelt, moet je eerst contact opnemen met je huisarts. Hij kan beslissen om zelf een test af te nemen of om een afspraak voor je te maken bij het centrum in Ninove. Heeft de arts op basis van je symptomen een groot vermoeden dat het om corona gaat, dan kan hij je ook rechtstreeks doorsturen naar het triagecentrum in Geraardsbergen.

R ichtlijnen volgen

Mensen die besmet zijn met corona krijgen een telefoontje van de overheid. Die vraagt welke mensen die besmette persoon de laatste dagen heeft gezien. Al die mensen krijgen dan ook een telefoontje. Het kan zijn dat zij zich dan moeten laten testen en in quarantaine moeten gaan. Dat hangt af van hoelang ze de besmette persoon hebben gezien en hoe dicht ze erbij stonden. Deze contactopvolging of contacttracing moet dus vermijden dat het coronavirus zich verder verspreidt. Burgemeester Tania De Jonge benadrukt het belang van het volgen van de richtlijnen van deze contacttracers: “Ik wil iedereen nadrukkelijk oproepen om de maatregelen strikt te blijven opvolgen. Word je gecontacteerd door een contacttracer, volg dan de richtlijnen die je krijgt. Moet je in quarantaine gaan, doe dat dan ook zeker! Enkel zo kunnen we vermijden dat we terug helemaal naar af gaan.”

Geen strengere maatregelen

De mondmaskerverplichting in Ninove werd recent versoepeld. Het is nu enkel nog verplicht om een mondmasker te dragen in de winkelkern in het centrum en op drukke plaatsen waar de afstand van 1,5 meter niet kan gegarandeerd worden. “Voorlopig verstrengen we deze maatregel niet opnieuw, maar we blijven de cijfers nauw opvolgen”, aldus burgemeester De Jonge. “Het blijft heel belangrijk dat ook deze afspraken goed worden opgevolgd, zeker ook in de school- en stationsomgevingen.” De burgemeester richt zich ook extra tot de jongeren: “Ik begrijp dat het volgen van de maatregelen niet altijd evident is, zeker niet voor jongeren die vaak een uitgebreide vriendenkring en veel contacten hebben. Maar ook voor hen is het superbelangrijk dat mondmasker te dragen als de afstand niet kan gegarandeerd worden, en de quarantaineregels te volgen indien nodig. In de hoop dat ze elkaar zo snel als mogelijk ook weer eens echt goed kunnen vastpakken.”

Het centrum zal elke werkdag tussen 14 uur tot 16 uur tests kunnen uitvoeren.