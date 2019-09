Ninove onthult herinneringsplaat op 75ste verjaardag van bevrijding Claudia Van den Houte

03 september 2019

17u39 2 Ninove Het stadsbestuur en de vaderlandslievende verenigingen van Ninove hebben op dinsdag 3 september, exact 75 jaar na de bevrijding van Ninove, een herinneringsplaat onthuld aan buurthuis Berdam, de vroegere Sint-Theresiakerk.

Op 3 september 1944 werd Ninove bevrijd door de geallieerden. Aan de Sint-Theresiakerk, op het kruispunt van de steenwegen naar Brussel en Edingen, kwamen de Engelse bevrijders in een vuurgevecht met terugtrekkende Duitsers terecht. De ‘nieuwe’ kerk, zoals ze in Ninove bekend stond, werd beschadigd en is na de Tweede Wereldoorlog nooit echt voltooid geraakt: de toren bleef zonder spits, de muren werden nooit gevoegd en de kogel- en granaatgaten die bij de bevrijdingsgevechten in het gebouw werden geslagen, werden niet gerestaureerd. De ‘beschoten’ kerk werd rond de eeuwwisseling vervangen door een nieuwe ‘nieuwe kerk’, die sinds 2017 dienst doet als buurthuis.

“We zijn hier vandaag om een gedenkplaat te onthullen om de gruwelijkheden van de Tweede Wereldoorlog te herdenken, met de boodschap ‘Nooit meer oorlog’. Exact 75 jaar geleden hebben we een gitzwarte bladzijde omgedraaid in Ninove”, zegt schepen van Cultuur Henri Evenepoel (Open Vld). Hij las een tekst voor van 17 september 1944 uit het toenmalige weekblad ‘Denderklok’.

Vooral Ninovieter Sigmond Ghijssels was blij met de herdenkingsplaat. Hij werd geboren op D-Day (6 juni 1944) en vierde zijn verjaardag dit jaar al voor de 25ste keer in Normandië. “Eindelijk”, reageert hij. “Al in 2003 had ik voor het eerst een herinneringsplaat aan de bevrijding aangevraagd bij de stad. In 2006 heb ik opnieuw een aanvraag ingediend en in 2008 werd gezegd dat er een monument zou worden opgericht van 40.000 euro, maar dat is er nooit van gekomen.”

Dit jaar haalde hij het opnieuw aan en is de herinneringsplaat er nu toch. Hij woonde de onthulling bij in het bezit van de eretekens van Joe-William-Mann, de eerste Engelse bevrijder die op 3 september 1944 Ninove binnenreed. “Ik kreeg ze van zijn Ninoofse echtgenote Bertha Cobbaert.”