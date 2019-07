Ninove maakt zich klaar voor Tour de France: dit valt er te beleven langs het parcours Claudia Van den Houte

04 juli 2019

19u28 6 Ninove Wielerliefhebbend Ninove staat zaterdag op stelten voor de Tour de France. Die dag passeert de eerste rit van de Tour door Ninove. Dat de Ronde van Frankrijk na 15 jaar nog eens door Ninove trekt, wordt op verschillende plaatsen langs het parcours feestelijk gevierd.

De Gasthieëren tonen Tour op groot scherm aan buurthuis Berdam voor het goede doel

Wie de eerste rit van de Tour de France van begin tot einde in gezelschap wil volgen, in afwachting van de passage van de renners, kan dat doen aan buurthuis Berdam - de vroegere nieuwe kerk.

Daar zorgen De Gasthieëren voor een groot scherm waarop de Tour live te volgen is, van het startschot tot de aankomst. Er is zitgelegenheid en er kan worden genoten van een hapje - een broodje spek op de barbecue - en een drankje - waaronder witte wijn, rosé en cava. Voor de allerkleinsten is er een springkasteel. De opbrengst gaat bovendien naar een goed doel. ‘De Gasthieëren’ laten elk jaar mensen die er anders niet de mogelijkheid toe hebben, carnaval beleven van op de eerste rij. Mensen die bijvoorbeeld een lichamelijke of mentale beperking hebben of zwaar zieke kinderen nemen ze mee op de bus vooraan in de carnavalsstoet, waar ze worden verwend met een hapje en een drankje.

“We hebben onlangs een nieuwe bus gekocht en hopen die op deze manier te financieren”, vertellen Celine Lenvain, Fabienne Timbermont en ‘belleman’ Hans Van Laethem van De Gasthieëren. “Normaal organiseren we maar één activiteit per jaar, maar dit is een goede gelegenheid om nog eens naar buiten te komen. Het is een unicum dat de Tour hier passeert.”

Iedereen is vanaf 10.30 uur welkom aan buurthuis Berdam, op het kruispunt van de Brusselsesteenweg en de Edingsesteenweg.

Hele dag koers in Café De Rio: “Meevaller nu Omloop hier niet meer komt”

Café De Rio op de Brusselsesteenweg is één van de weinig cafés die langs het parcours van de Tour de France ligt in Ninove.

Het café doet dan ook zaterdag de deuren al open om 8 uur in plaats van haar gebruikelijke openingsuur om 15 uur. Ook serveren de uitbaters hotdogs en pistolets tijdens de Tour. “Dit is opnieuw een stukje wielerbelevenis in Ninove, na het gemis van de aankomst van de Ronde van Vlaanderen. Ik denk dat er veel volk zal komen kijken”, vertelt Nick Reygaerts, één van de uitbaters van café De Rio. “Zelf heb ik de Ronde als café-uitbater niet meegemaakt, maar ik heb er van andere café-uitbaters veel over gehoord. De Omloop is hier één jaar gepasseerd, maar is dan is de aankomst naar het stadscentrum verhuisd. Carnaval is normaal telkens een topdag, maar dit jaar is de stoet door het stormweer langs een verkort parcours gegaan en dus niet voor onze deur gepasseerd. Na de tegenslag met de Omloop en carnaval, is dit nu toch een meevaller voor ons.”

De uitbaters van De Rio kijken er alvast naar uit: “De weersvoorspelling zijn goed en er zal ongetwijfeld veel ambiance zijn.”

Cava en mosselen in D’Eeterij: “Even groot feest bouwen als tijdens vorige Tourpassage”

Ook aan restaurant D’Eeterij langs de Brakelsesteenweg passeert de eerste rit van de Tour de France. Het restaurant biedt naar aanleiding van de doortocht door Ninove een heel arrangement aan.

“Er wordt om 8.45 uur gestart met een uitgebreid ontbijt, met cava om de dag goed in te zetten”, lacht Werner Matthijs, kok van restaurant D’Eeterij en voormalig prins carnaval. “Nadat de publiciteitskaravaan en de koers gepasseerd zijn, serveren we mosselen of steak met frietjes. De Tour zal kunnen worden gevolgd op groot scherm.”

Mensen moesten wel vooraf inschrijven voor het arrangement. “Zo’n zestig mensen komen hier zaterdag vieren. Dat is onze maximumcapaciteit, we hebben mensen moeten weigeren. Op een dag als zaterdag moet je eens iets speciaals doen, vind ik. Bij de vorige passage door Ninove, in 2004, hadden we ook iets speciaals gedaan en dat is toen zo goed meegevallen dat de mensen van toen ons kwamen vragen om dit jaar opnieuw iets te doen. We hadden toen ook mosselen en steak aangeboden en het was ook mooi weer. Het was super.”

Aan het restaurant staat intussen al een tent klaar. “Die gaan we nog wat opfleuren, onder meer met bolletjes- en groene truitjes, om wat extra sfeer te scheppen.”

Fanzone voor Ninoofse wielrenner Laurens De Plus aan Aveve



Voor de Ninoofse wielrenner Laurens De Plus wordt het zaterdag een extra speciale dag. Niet alleen rijdt hij zijn eerste Tour de France, maar de wedstrijd passeert ook langs zijn ouderlijk huis in Ninove. Op de parking van de Aveve-winkel van zijn ouders, langs de Brakelsesteenweg, richt zijn supportersclub een fanzone in.

“Met de fanclub willen we Laurens een onvergetelijke doortocht bezorgen”, klinkt het bij de club. “Er zal een groot scherm staan, waar we na de doortocht de rest van de etappe nog kunnen volgen, en we gaan de fanzone versieren.”

De Plus zelf liet tijdens een persmoment in het Nederlandse Ossendrecht eerder al weten er enorm naar uit te kijken: “Dit is de realisatie van een kinderdroom, de Tour rijden, en met start in Brussel. Al na zo’n 25 kilometer passeren we mijn huis in Ninove”, aldus De Plus - ‘Pluske’ voor de fans. “Het zal te gek zijn. Ik besef nu pas hoe groot de Tour is. Mijn buren weten wel dat ik renner ben, maar het is de eerste keer dat ze me er over aanspreken en ik vragen krijg over de Ronde van Frankrijk. Ze passeren ook echt aan mijn deur, aan de Aveve-winkel, en die passage zal niet onopgemerkt voorbij gaan. Iedereen zal het wel zien dat ik daar woon.”

Verkeersregeling en passage Tour in Ninove

De renners rijden vanuit Roosdaal via de Brusselsesteenweg (N8) Ninove binnen en gaan vervolgens de N8 verder af om via de Leopoldlaan, Elisabethlaan en Brakelsesteenweg de Tabakslaan (N45) richting Geraardsbergen te nemen. Van 9 uur tot ongeveer 14 uur wordt het parcours (N8 en N45) en ook alle zijstraten die op het parcours uitkomen, afgesloten. Waar mogelijk zullen er lokale omleggingen zijn.

De publiciteitskaravaan wordt tussen 10.50 uur en 11.25 uur in Ninove verwacht. Tussen de publiciteitskaravaan en de wielerwedstrijd is er een onderbreking van ongeveer 1.15 uur. Het parcours blijft ook tijdens deze periode afgesloten. Rond 12.45 uur rijden de renners Ninove binnen. Ze verlaten de stad rond 13.05 uur. Na de volledige doortocht van het wielerpeloton en de aansluitende karavaan zal het parcours opnieuw worden opengesteld.

Aan de kruispunten van de Brusselsesteenweg met Halsesteenweg en met de Edingsesteenweg zullen alleen prioritaire voertuigen kunnen oversteken. Uit veiligheidsoverwegingen zal ook het kruispunt Den Dollar volledig verkeersvrij zijn met uitzondering voor het verkeer komende uit Preulegem en Albertlaan. Het verkeer komende uit Preulegem zal verplicht richting Albertlaan moeten rijden. Het verkeer komende uit de Albertlaan zal ter hoogte van de Dollar een keerbeweging moeten maken, richting Aalst. Handelszaken en privé-eigendommen op het parcours zullen niet bereikbaar zijn.

Aangepaste busregeling De Lijn tijdens doortocht Tour

De Lijn past haar dienstregeling zaterdag aan naar aanleiding van de doortocht van de Tour in Ninove.

Lijn 162 en 153 zullen vanaf begin dienst tot ongeveer 14 uur (openstelling parcours) beperkt worden tot Meerbeke Kerk. Lijn 162 zal hierbij via Hemelrijk naar de Halsesteenweg rijden. Lijn 128 volgt al van in Eizeringen een omleiding via Borchtlombeek – Pamel – Okegem tot Den Doorn om via de Weggevoerdenstraat naar de Graanmarkt en Centrumlaan te rijden. Dat zal ook tot ongeveer 14 uur gelden. Lijn 127 volgt tussen Strijtem en Ledeberg een korte omleiding en rijdt dan ook via de Weggevoerdenstraat naar het Centrum.

Zwembad De Kleine Dender sluit tijdens doortocht Tour

Het stedelijk zwembad De Kleine Dender zal op zaterdag 6 juli gesloten zijn naar aanleiding van de doortocht van de Tour de France door Ninove.

De doortocht zal tussen 9 uur en 14 uur hinder veroorzaken op de mobiliteit en de bereikbaarheid in Ninove, aangezien de N8 en N45 en alle zijstraten afgesloten zijn. Door de beperkte bereikbaarheid heeft het directiecomité van De Kleine Dender besloten om het zwembad op die dag te sluiten. Ook handelaars zullen niet of moeilijk bereikbaar zijn. Verschillende handelaars en horeca-uitbaters hebben daarom eveneens besloten om zaterdag dicht te doen.