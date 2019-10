Ninove krijgt vijf miljoen euro extra investeringsbudget van Vlaamse regering Claudia Van den Houte

03 oktober 2019

10u33 0 Ninove De stad Ninove krijgt de komende vier jaar 5.186.963 euro extra investeringsbudget van de Vlaamse regering.

Dat vernam Ninoofs gemeenteraadslid Karolien De Roose van de N-VA-minister voor Financiën Matthias Diependaele uit de regering van minister-president Jan Jambon. In het nieuwe Vlaamse regeerakkoord neemt de Vlaamse overheid de helft van de zogenaamde ‘responsabiliseringsbijdrage’ voor de betaling van de ambtenarenpensioenen over én geeft ze de gemeenten extra budget omwille van hun open ruimte. In totaal krijgen de Vlaamse gemeentebesturen 1,33 miljard euro extra middelen om te investeren in hun gemeente.

“Nu moet de concrete uitwerking gebeuren. Met dit geld kunnen we Ninove écht beter maken”, aldus Karolien De Roose (N-VA). “N-VA Ninove kijkt dan ook uit naar het debat op de gemeenteraad over de besteding van deze extra financiële middelen. We hopen dat er bijzondere maatregelen worden genomen die tegemoetkomen aan de vele noden van de Ninovieters.”

N-VA Ninove denkt aan maatregelen die het veiligheidsgevoel en de inburgering verhogen. “Maar ook maatregelen die de armoede en de grootstedelijke problematiek, die uit Brussel komt overwaaien, wegwerken.” Daarbij komt volgens N-VA Ninove de minder gegoede Ninovieter, die al jaren de eindjes aan elkaar probeert te knopen, op de eerste plaats.

Naast deze bijkomende financiering blijft ook het gemeentefonds, de belangrijkste inkomstenbron voor steden en gemeenten, de komende jaren elk jaar met 3,5 procent groeien. Eerder was ook al bekend dat Ninove, Geraardsbergen, Zottegem en Denderleeuw volgens het nieuwe regeerakkoord jaarlijks samen 4 miljoen euro extra krijgen via het Denderfonds.