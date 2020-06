Ninove krijgt middelen om kwetsbare gezinnen extra te ondersteunen naar aanleiding van coronacrisis Claudia Van den Houte

20u35 0 Ninove Ninove krijgt middelen van Vlaanderen om naar aanleiding van de covid-19-pandemie kwetsbare huishoudens extra te ondersteunen. Dat laat N-VA Ninove weten.

Zo krijg het Ninoofse stadsbestuur een éénmalige subsidie van 76.108,65 euro vanuit de Vlaamse regering Jambon om lokaal de gevolgen van de covid-19-crisis aan te pakken. Ninove kan deze middelen inzetten voor initiatieven in het kader van lokale armoedebestrijding en hun sociaal beleid ter ondersteuning van kwetsbare huishoudens. Op welke manier het stadsbestuur van Ninove dit doet, beslist ze zelf.

Ninove ontvangt daarnaast ook een éénmalige subsidie van 80.336,90 euro om via een consumptiebudget tijdelijk extra financiële ondersteuning te bieden aan kwetsbare gezinnen en alleenstaanden met een laag inkomen. Deze ondersteuning verloopt via een bestaand of nieuw op te zetten vouchersysteem. Met deze maatregelen wil de Vlaamse regering zowel de koopkracht van kwetsbare gezinnen versterken, als de lokale economie zuurstof geven.