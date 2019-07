Ninove krijgt deze zomer pop-upzomerbar: ‘La Bamba’ vertoeft elke week in ander continent Claudia Van den Houte

03 juli 2019

21u59 0 Ninove De Ninovieters krijgen dit jaar zeven weken lang een zomerbar. Initiatiefnemers Jens Van Den Berghe en Brecht De Roeck nemen de bezoekers van ‘La Bamba’ elke week mee naar een ander continent met wereldse gerechten en bijhorende cocktails.

Ninove heeft er een tijdje op moeten wachten, maar heeft nu eindelijk weer een zomerbar. De voorbije jaren waren er geen zomerbars in de stad, op de pop-upzomerbar in het WK-voetbaldorp op de OCMW-site na. Die kreeg toen kritiek van de Ninoofse horeca-uitbaters. Zij spraken van broodroof omdat het hele voetbaldorp inclusief zomerbar werd uitgebaat door een evenementenbureau van buiten Ninove. De pop-upzomerbar ‘La Bamba’ is een initiatief van horeca-uitbaters zelf. Jens Van Den Berghe baat al enkele jaren de Culture Pub uit aan cultuurcentrum De Plomblom in Ninove. Voor ‘La Bamba’ werkt hij samen met Geraardsbergenaar en traiteur Brecht De Roeck.

Cocktails en wijnen

“Brecht en ik kennen elkaar al langer en we wilden samen iets organiseren deze zomer”, vertelt Jens. Zo kwamen ze op het idee om een pop-upzomerbar op te starten waar mensen niet alleen van een zomerse cocktail of een lekkere wijn kunnen genieten, maar ook van hapjes. Er kan zelfs geluncht worden in ‘La Bamba’. “Vanaf 12 uur is er een lunch. Daarvoor moet er wel gereserveerd worden. Vanaf 14 uur is de zomerbar dan open voor iedereen. Naast onder andere een tiental soorten cocktails en een tiental soorten wijnen, bieden we ook tapas aan. Er zijn zowel warme gerechten - op de barbecue klaargemaakt - als koude gerechten. Het is een beetje de bedoeling dat mensen aan foodsharing gaan doen, wat bijvoorbeeld in Spanje erg populair is, en zo verschillende tapas uitproberen.”

Elke week nieuw werelddeel

Jens en Brecht nemen hun gasten elke week mee naar een andere vakantiebestemming. “Elke week focussen we op een ander werelddeel. We starten met Zuid-Europa en vervolgens komen Azië, Afrika, Oceanië, Noord-Amerika en Zuid-Amerika aan bod. De zevende en laatste week wordt een ‘best-off’-week. In de eerste week bieden we bijvoorbeeld tijdens de lunch onder meer papillot van mosselen en chorizo aan. In de Azië-week is er onder meer tataki van rund en in de week rond Oceanië serveren we kangoeroe. Voor de tapas hebben we een vaste kaart, maar elke week zullen er ook een aantal extra tapas zijn die passen binnen het werelddeel van die week. Sommige gerechten die we aanbieden, hebben we zelf ontdekt tijdens één van onze reizen.”

Toplocatie

De pop-upzomerbar is vanaf donderdag zeven weken lang te bezoeken in het lovertheater - het binnentuintje van cultuurcentrum De Plomblom. In de zomermaanden zijn er geen voorstellingen. “Weinigen kennen dit plekje, maar het is één van de gezelligste plekjes in Ninove”, aldus Jens. Ook Brecht vindt het een toplocatie: “Je zit midden in het stadscentrum, maar toch is het hier heel rustig en hoor je geen lawaai.”

‘La Bamba’ zal zowel via de hoofdingang van De Plomblom aan de Graanmarkt als via de ingang aan de Campens-winkel in de Beverstraat toegankelijk zijn. Bij slecht weer gaat de lunch door in de foyer. De zomerbar is telkens van woensdag tot zondag open, van 4 juli tot 17 augustus in het lovertheater van CC De Plomblom. Reserveren voor een lunch kan via 0479/16.15.00.