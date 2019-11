Ninove krijgt centrum voor druggebruikers in buurthuis Berdam Claudia Van den Houte

15 november 2019

15u19 0 Ninove Organisatie De Kiem start volgend jaar met een ambulant centrum voor drughulpverlening in Ninove. Als locatie wordt de voormalige dagkapel van het buurthuis ‘Den Berdam’, de vroegere Sint-Theresiakerk of ‘nieuwe kerk’, langs de Brusselsesteenweg voorgesteld.

De Ninoofse gemeenteraad moet hiervoor volgende week nog groen licht geven. Organisatie De Kiem heeft al centra in Gavere, Gent, Ronse en Geraardsbergen. Ze biedt hulp aan mensen die problemen ervaren door het gebruik van drugs, alcohol of medicatie en aan hun omgeving. In Gavere heeft De Kiem een onthaalafdeling, een therapeutische gemeenschap, een woonhuis voor verslaafde ouders met kinderen en verschillende halfweghuizen. Daarnaast heeft De Kiem een ambulant luik in Gent en Ronse/Geraardsbergen. Het programma van het ambulante luik omvat intakegesprekken, ambulante begeleidingen en een gevangeniswerking.

De Kiem heeft een budget van 168.250 euro gekregen van de Vlaamse overheid om een ambulante werking in Ninove op te starten. Met het budget wil men een arts aanstellen, een halftijdse administratieve medewerker en twee halftijdse medewerkers die instaan voor de intakegesprekken en de begeleidingen. In de ambulante centra richt men zich op personen met drugproblemen (alcohol, medicatie en illegale middelen) waarbij een residentiële opname (nog) niet nodig en/of niet gewenst is. Ouders en familieleden van cliënten kunnen in de ambulante centra terecht voor individuele gesprekken. De Kiem zal elke werkdag open zijn. Er wordt gemikt op het voorjaar van 2020 voor de opstart in Ninove.

De organisatie zal samenwerken met het Ninoofse OCMW. Momenteel werkt Ninove rond drughulpverlening enkel samen met het CGG – afdeling drugpreventie (PISAD). Zij werken preventief en richten zich op jongeren tot maximum 26 jaar. Voor zware gebruikers of mensen ouder dan 26 jaar is er geen laagdrempelige gespecialiseerde hulpverlening in Ninove. Cijfers wijzen evenwel op een groot vermoeden dat Ninove een hoog aantal zware druggebruikers (heroïne en amfetamine) kent.