Ninove keurt toch invoering afvalcontainers ter vervanging van gele huisvuilzakken goed, N-VA hekelt duurdere tarieven Claudia Van den Houte

04 juni 2020

21u25 0 Ninove Ninove heeft als laatste Ilva-gemeente de invoering van afvalcontainers voor de restfractie goedgekeurd.

De afvalcontainers vervangen de huidige gele huisvuilvakken van Ilva. Het nieuwe systeem wordt vanaf 2021 ingevoerd in alle gemeenten waar Ilva actief is. Ninove was de enige stad die nog het nog moest goedkeuren omdat ze nog bedenkingen had, maar de gemeenteraad zette dan toch het licht op groen. N-VA is daar niet over te spreken en noemt het een dure maatregel. “We staan zeker achter het principe van ‘de grootste vervuiler betaalt’, maar dit is toch wel een heel duur idee geworden. Het is eigenlijk een driedubbele belastingverhoging”, zegt N-VA-raadslid Karolien De Roose. “Het stadsbestuur kon volkomen in het systeem zijn ingestapt aan lagere prijzen per kilogram en hiervoor een vereffening betalen aan Ilva, maar ze heeft dit niet gedaan en de aanrekening doorgeschoven naar de burger.”

“De kosten voor afvalverwerking zijn enorm gestegen, van drie naar bijna zes miljoen tussen 2011 en 2017", vertelt schepen van Leefmilieu Wouter Vande Winkel (Samen/Groen). “Die kosten moeten sowieso worden betaald. Bij het voorstel van N-VA zou het niet de vervuiler, maar de gewone man zijn die voor die kosten opdraait. Dan zou elke Ninovieter via de belastingen het bedrag moeten bijpassen, ongeacht of die veel of weinig vervuilt. De burger zou meebetalen voor de afvalverwerking van bedrijven. En ik vind bijvoorbeeld niet dat iemand die in een appartement woont, moet meebetalen voor iemand die een grote tuin heeft en veel snoeiafval heeft. Via dit systeem zouden we bovendien sociale compensaties kunnen toekennen aan mensen met incontinentieproblemen of gezinnen met heel jonge kinderen.”

De tarieven voor het reclyclagepark zullen vanaf 2021 stijgen van 5 cent naar 7,5 cent per kg tot 2.000 kg, van 10 naar 15 cent van 2.001 tot 5.000 kg en van 20 cent naar 30 cent per kg voor meer dan 5.000 kg.