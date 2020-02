Ninove is klaar voor Omloop: “Het wordt een speciale editie” Claudia Van den Houte

28 februari 2020

18u35 0 Ninove In de Onderwijslaan werd vrijdag alles in gereedheid gebracht voor de aankomst van de Omloop.

De Omloop Het Nieuwsblad finisht ook dit jaar opnieuw in Ninove. Het Omloop Finish Team was vorige week al gestart met de opbouw van de (vip-)tent langs de Onderwijslaan. “Het interieur van de tent werd vernieuwd. Ze kreeg een modernere, strakke look”, vertelt Geo De Cleer van het Omloop Finish Team. “De capaciteit blijft hetzelfde: boven is er plaats voor 500 mensen, beneden voor 600. Hoeveel volk we verwachten zaterdag? Dat is koffiedik kijken. Veel zal afhangen van het weer.” Er worden opnieuw rukwinden voorspeld. “Onze tent is stevig en is gekeurd. Daar maak ik me geen zorgen in. Vorige week stond de tent al recht en waren er ook rukwinden, maar er is niets gebeurd.”

Zwaar parcours

“Het wordt dit jaar een speciale editie. Niet alleen is het de 75ste editie van de Omloop, maar ook op sportief vlak is het bijzonder: het is een heel zwaar parcours, zeker gezien de weersomstandigheden en de baantjes die er ‘vettig’ bijliggen van de modder. Voor de toeschouwers wordt het een mooie editie om te zien.” Nog bijzonder is dat de Omloop dit jaar in hetzelfde weekend valt als carnaval Ninove: op dezelfde dag als kindercarnaval en daags voor de carnavalsstoet. “We wisten vooraf dat de kans bestond dat de twee eens een jaar zouden samenvallen”, aldus De Cleer. “Aanvankelijk zou de Omloop pas volgend weekend plaatsvinden, maar er is een wijziging gebeurd in de UCI-wielerkalender. Daar hebben wij niets over te zeggen.”

Carnaval

Dat carnaval in hetzelfde weekend valt, zal op de Omloop geen invloed hebben. “Er zal meer impact zijn voor de technische diensten van de stad, de politie, en de Ridders in de Wortelorde, die de kinderstoet twee uur vroeger moeten laten starten. Wij zitten met een live-uitzending. Je kunt de renners moeilijk op een ander tijdstip laten starten.” Het Omloop Finish Team krijgt trouwens hulp van carnavalisten bij de afbouw van de vip-tent. “De carnavalsgroep Toeters Mé Pretensje komt ons elk jaar na de Omloop helpen. Chapeau dat ze dat dit jaar, in het carnavalsweekend, ook weer willen doen. Zaterdag beginnen we van zodra de laatste bezoeker weg is onmiddellijk met de afbouw. Zondagmiddag, vóór carnaval start, is alles opgeruimd.”

Maar eerst genieten van de aankomst dus. De eerste renners worden rond 15.30 uur (vrouwen) en 16.30 uur (mannen) in de Onderwijslaan verwacht.