Ninove heeft opnieuw hoogste ‘Golden Arches’ van McDonald’s in België Claudia Van den Houte

01 september 2020

16u06 6 Ninove De Ninoofse vestiging van fastfoodketen McDonald’s langs de Brakelsesteenweg heeft opnieuw zijn ‘M’, ook ‘Golden Arches’ genoemd.

Op 10 augustus werd de symbolische ‘Golden Arches’ van McDonald’s naar beneden gehaald, om het insigne te kunnen vervangen door een nieuw exemplaar. De iconische ‘M’ maakt al meer dan 20 jaar deel uit van de Ninoofse skyline. De pyloon is met een hoogte van dertig meter de hoogste in België. Vandaag, dinsdag 1 september, werd het nieuwe insigne geplaatst. Dat bevat voortaan enkel nog de ‘M’. In het oude logo stond de naam ‘McDonalds’ nog voluit, samen met ‘drive-thru’. “McDonald’s is intussen zo gekend dat de volledige naam er niet meer bij hoeft”, zei overnemer Nico De Saedeleer van Casualfood eerder al daarover. Het nieuwe exemplaar heeft ook ledverlichting in plaats van TL-verlichting.