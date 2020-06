Ninove en Geraardsbergen verdelen al 978 mondmaskers en 439 schorten aan zorgverstrekkers Claudia Van den Houte

05 juni 2020

18u50 0 Ninove Ninove en Geraardsbergen hebben al 978 mondmaskers en 439 schorten verdeeld onder zorgverstrekkers.

De steden werken sinds midden april samen voor het maken van stoffen mondmaskers en schorten voor de zorgverleners uit de secundaire zorgsector binnen de eerstelijnszone Dender-Zuid. Het gaat onder meer om zorgverstrekkers in woonzorgcentra, vroedvrouwen, thuisverpleging, kinesisten, apothekers en artsen, maar ook anderen die beroepsmatig nood hebben aan een masker en/of schort omwille van de doelgroep, omgeving, situatie waarin zij werken, zoals huishoudhulpen, de Minder Mobielen Centrale, vzw Schoonderhage…

Ook de materialen die werden aangeleverd door de federale en Vlaamse overheid voor bedeling in de zorgsector, werden met succes verdeeld: 90.650 chirurgische maskers werden sinds begin april vanuit de dienst integrale veiligheid van de stad verdeeld onder huisartsen, kine’s, vroedvrouwen, apothekers, thuisverpleging…, 840 FFP2- maskers onder tandartsen en 244 flacons handgel onder thuisverpleegkundigen en artsen.

De buursteden gaan nog even verder met het produceren en verdelen van de mondmaskers en schorten die personeelsleden en vrijwilligers zelf maken en diegene die ze van hogere overheden krijgen. “Bij het begin van de coronacrisis kregen we heel wat oproepen van mensen uit de zorg dat er een gebrek aan materiaal was”, vertelt burgemeester Tania De Jonge (Open Vld). “Het trof me dan ook enorm dat we op een recordtempo ons eigen atelier hebben opgericht. De inzet om de sector uit nood te helpen was ongezien. Ook al was het aanvullend op het materiaal dat zij kregen van het agentschap, onze personeelsleden hebben dit met een groot hart gedaan.”