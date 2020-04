Ninove en Geraardsbergen gaan samenwerken om mondmaskers en schorten te maken voor zorgverleners Claudia Van den Houte

21 april 2020

12u15 6 Ninove Buursteden Ninove en Geraardsbergen slaan de handen in elkaar om stoffen mondmaskers en schorten te maken voor de zorgverleners uit de secundaire zorgsector, zoals poetshulpen, maaltijdbezorgers, kinderdagverblijven en scholen, die niet altijd over voldoende beschermingsmateriaal beschikken. Geraardsbergen zal vooral mondmaskers produceren, en Ninove vooral schorten.

“In de vele contacten met verschillende instellingen was het duidelijk dat er op termijn een gebrek aan beschermingsmateriaal zou ontstaan”, zegt Ninoofs burgemeester Tania De Jonge (Open Vld). “De creativiteit en het enthousiasme van het personeel bieden een antwoord op deze vraag. Door samen te werken kan je grenzen verleggen”. Dat beaamt ook Fernand Van Trimpont, waarnemend burgemeester Geraardsbergen (CD&V): “Samenwerken is kracht, samen kunnen we inderdaad zoveel meer doen.”

Unieke samenwerking

De burgemeesters spreken over een unieke samenwerking tussen (medewerkers van) lokale besturen, medewerkers van sociale werkplaatsen, vrijwilligers en lokale ondernemers. De maskers en schorten worden vervaardigd volgens een patroon dat is goedgekeurd door de FOD Volksgezondheid. Geraardsbergen startte enkele weken geleden al met de productie. Zij kunnen hiervoor rekenen op een veertigtal vrijwilligers van het lokaal bestuur, zorginstellingen, ziekenhuis en gezondheidszorg-professionals.

Ook Ninove wou graag zelf mondmaskers en schorten produceren, en ging te rade bij de collega’s van Geraardsbergen. Al snel kwam er een samenwerking tot stand, waarbij Geraardsbergen vooral mondmaskers zal produceren, en Ninove vooral schorten. De stad Ninove ging op maandag 20 april van start met een poule van twaalf werknemers en één vrijwilliger. Iedereen werkt van thuis uit op een eigen machine. Wie geen eigen machine heeft, gebruikt een stockmachine van het Hartencollege (afdeling Onderwijslaan). Er werd in Ninove ook samengewerkt met lokale ondernemers. Zo levert Fabrik Unik de stof en begeleidt Treeza Krol de stiksters.

Eerstelijnszone Dender Zuid brengt noden in kaart

De steden hebben zicht op wat de noden zijn dankzij de eerstelijnszone Dender Zuid. Van bij de aanvang van de crisis liep er op hun website een bevraging bij professionele hulpverleners uit de eerstelijnszone om noden aan beschermend materiaal te melden. Dat werd ondertussen uitgebreid naar hulpverleners uit de tweede lijn. Via het aanvraagformulier van ELZ Dender-Zuid op www.eerstelijnszone.be/eerstelijnszone-dender-zuid kan iedere hulpverlener uit Ninove en Geraardsbergen zijn aanvraag doorgeven. De verdelingen zullen wekelijks gebeuren op basis van de noden.

De medewerkers van de ELZ volgen de vragen nauwgezet op. De lokale besturen zorgen voor de verdeling van hun zelfgemaakte mondmaskers en schorten. Alle andere vragen worden opgevolgd door de medewerkers van de ELZ. Zij leggen ook de link naar de hogere overheden om noden te melden en materialen aan te vragen die de steden niet zelf produceren.

