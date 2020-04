Ninove en Denderleeuw zoeken computers voor kwetsbare leerlingen Claudia Van den Houte

10 april 2020

Zowel de stad Ninove als de gemeente Denderleeuw zijn op zoek naar computers voor kwetsbare leerlingen.

De scholen zijn al zeker tot 19 april gesloten en er is veel kans dat dat ook na de paasvakantie nog zo blijft. In dat geval zullen leerlingen vanaf 20 april nieuwe leerstof te verwerken krijgen, van thuis uit. Leerkrachten moeten zich wenden tot afstandsonderwijs via digitale platformen, maar niet iedere leerling beschikt thuis over een laptop of tablet. “Het is belangrijk dat de meest kwetsbare leerlingen geen leerachterstand oplopen omdat ze geen computer hebben om thuis voor school te werken. De stad gaat daarom op zoek naar mensen en bedrijven die (tweedehands)computers kunnen uitlenen of schenken aan deze kinderen”, zegt Veerle Cosyns, schepen voor Sociale Zaken in Ninove (Samen/CD&V).

De stad Ninove zoekt computers -bij voorkeur laptops, maar desktops zijn ook welkom- van maximaal vijf jaar oud waar minimaal Windows 7 op staat. Eigenaars krijgen de garantie dat alle pc-data onmiddellijk gewist wordt. Het heeft geen zin om oudere of kapotte computers binnen te brengen. De stad zoekt ook vrijwillige IT’ers of mensen die veel kennis hebben van computers die op een professionele en veilige manier de binnengebrachte pc’s klaar kunnen maken voor hergebruik.

De computers zullen in eerste instantie verdeeld worden aan de Ninoofse basisscholen. Er is nood aan 100 computers. Vanuit de Vlaamse overheid loopt er een gelijkaardige inzamelactie, specifiek gericht op de secundaire scholen. Computer(s) kunnen binnengebracht worden in het stadhuis (zonder afspraak) tussen 8.30 uur tot 12 uur. Wie interesse heeft om als vrijwilliger te helpen om de pc’s klaar te maken voor hergebruik, kan dit laten weten via laptops@ninove.be of 054/50.50.50.

Ook in Denderleeuw worden ingezamelde laptops en tablets aan de scholen overhandigd die ze op hun beurt verdelen aan de leerlingen die er een nodig hebben. “We zijn concreet op zoek naar een 80-tal oude laptops. Deze laptops willen we dan via de scholen ter beschikking stellen van die leerlingen die hier echt nood aan hebben”, zegt onderwijsschepen Jan De Nul (CD&V). Wie een laptop of tablet wil doneren, kan dat doen in het gemeentehuis van Denderleeuw door een afspraak te maken via 053/64.06.40. Er wordt een moment afgesproken om de laptop te komen afgeven in een box in het sas van het onthaal van het gemeentehuis. Op deze manier worden de veiligheidsmaatregelen gerespecteerd. Specificaties voor de laptops: maximum 8 jaar oud, windows 7 of windows 10, 4 GB, minimaal core i3.