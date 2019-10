Ninoofse Zwerfvuiljagers vrezen ‘tsunami aan sluikstorten’ als Ilva gele zakken vervangt door afvalcontainers Claudia Van den Houte

27 oktober 2019

23u52 2 Ninove De Ninoofse Zwerfvuiljagers, die het zwerfvuil opruimen in Ninove, zijn geen voorstander van het plan van Ilva om de gele restafvalzak te vervangen door afvalcontainers.

“De basisfilosofie zit helemaal goed, want er wordt invulling gegeven aan het principe ‘de vervuiler betaalt’. Daar kunnen we mee leven. Maar wij vrezen ervoor dat er een heleboel Ninovieters niet mee zijn met deze filosofie. In deze moet iedereen mee zijn om de aanpak te laten slagen”, vertelt Kris De Wit van de Ninoofse Zwerfvuiljagers. “Zo niet, heb je een afvalbeleid met twee sporen, namelijk diegenen die mee zijn en diegenen die niet mee (kunnen) zijn. Als mijn informatie correct is, moet ieder gezin/alleenstaande vooraf een bepaald bedrag op de rekening van Ilva storten. Nadat dit bedrag is gestort, worden de containers leeggemaakt. Vele inwoners dreigen hier dus uit de boot te vallen. Niet iedereen is kapitaalkrachtig genoeg om vooraf een voldoende grote som geld te storten. Als de afvalbakken er toch moeten komen, waarom werkt men dan niet met een overschrijving in de brievenbus, zoals bij water, elektriciteit, gas..?”

“En wat met vergeetachtige mensen die al eens vergeten naar hun saldo te kijken? Oeps, saldo ontoereikend, dus de container wordt niet geledigd. Gevolg: geur -en hygiënische hinder en de mensen blijven opgezadeld met een niet geledigde container. Wat met de vele (bejaarde) inwoners die niet mee zijn met de digitale evolutie en nauwelijks of niet weten hoe ze hun saldo digitaal dienen te beheren en met de vele anderstaligen/ immigranten/ asielzoekers/ Oost-Europese bouwvakkers die hier wonen? Dit zijn vaak mensen die nu al niet weten wanneer welke fractie buiten te zetten. Laat staan dat ook zij digitaal hun budget voor de container moeten gaan beheren. Wij vrezen dan ook voor een tsunami aan sluikstorten.”

De Wit twijfelt ook aan het gebruiksgemak van de container, bijvoorbeeld doordat mensen met de afvalbak door hun hele woning zullen moeten, door mensen die aan ‘containersurfen’ zullen doen en hun afval ‘s avonds laat in de bak bij de buren gaan droppen, ... Hij vraagt het Ninoofse stadsbestuur het gebruik van afvalcontainers niet goed te keuren als het op de gemeenteraad of het schepencollege komt.