Ninoofse Zwerfvuiljagers krijgen versterking van Proper Strand Lopers bij 31ste groepsopruiming Claudia Van den Houte

26 januari 2020

22u08 2 Ninove De Ninoofse Zwerfvuiljagers hebben versterking gekregen bij hun 31ste groepsopruiming.

Tien ‘Proper Strand Lopers’ kwamen naar Ninove om hen te helpen de straten proper te maken. “Zij kwamen speciaal van de kust overgewaaid om mee op te ruimen”, vertelt Kris De Wit, de oprichter van de Ninoofse Zwerfvuiljagers. “Dit zijn de specialisten qua opruimingen. Uit deze groep is ook onze groep ontstaan.” Net als de Zwerfvuiljagers, willen ook de Proper Strand Lopers de mensen bewust maken van de zwerfvuilproblematiek op onze planeet, maar vooral in hun eigen omgeving. Ook zij proberen mensen te inspireren door berichten en foto’s van de opruimacties op sociale media te plaatsen. “In mei of juni gaan wij als tegenprestatie eens op het strand gaan ruimen”, aldus De Wit.

De 31ste groepsopruiming leverde trouwens een flinke buit op. Ze ruimden samen 38 zakken van 60 liter zwerfvuil op: 10 zakken op de Astridlaan, één zak op het Kerkplein, vier zakken in de Mallaarstraat en 23 zakken in het industriepark.