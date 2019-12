Ninoofse Zwerfvuiljagers brengen nieuwjaarswensen op ludieke manier met een boodschap Claudia Van den Houte

29 december 2019

17u49 4 Ninove De Ninoofse Zwerfvuiljagers hebben het gehad met mensen die op de parking aan het begin van de Witherenstraat blikjes achterlaten en bedachten een ludieke manier om dat duidelijk te maken: ze hingen de gevonden blikjes op in een boom.

“Ik woon zelf in die wijk en al twee jaar lang ruim ik de parking maandelijks op omdat het er vol ligt met blikjes”, vertelt Kris De Wit van de Ninoofse Zwerfvuiljagers. “Mensen parkeren er hun wagen, drinken er en gooien hun blikjes gewoon op de parking. Ik en de andere zwerfvuiljagers hebben het gehad met die drinkers in het geniep en besloten om het over een andere boeg te gooien. Ik heb de parking nogmaals opgeruimd, maar in plaats van de blikjes in een zak te stoppen, heb ik ze opgehangen in een boom op de parking. Met de blikjes die ik tijdens die ene opruimronde op de parking verzamelde, had ik direct een halve boom vol blikjes. Misschien snappen die drinkers het hierdoor nu eindelijk eens”, hoopt De Wit. Hij maakte ook van de gelegenheid gebruik om namens de Ninoofse Zwerfvuiljagers iedereen een gelukkig Nieuwjaar te wensen: ‘Ninoofse Zwerfvuiljagers wensen iedereen een properder 2020 toe’, is er te lezen op een brief tussen de blikjes.