Ninoofse zanger Luc Jones brengt nieuwe single uit Claudia Van den Houte

06 december 2019

20u59 2 Ninove De Ninoofse zanger Luc Jones heeft een nieuwe single uit. De bijhorende videoclip nam hij enkele weken geleden al op in café In Den Keizer.

“Het werd een remake van een oud nummer van Corry Konings, ‘Huilen is voor jou te laat’, een echt ambianceliedje, in een nieuw, hedendaags jasje”, vertelt Luc. Het nummer werd in een schlagerjasje gestoken en tot een moderne feestplaat omgetoverd door Andy Free. D & V zorgt voor de release en uitgave en zal de single zowel in Vlaanderen als Nederland promoten. De single is intussen beschikbaar voor download en streaming via de gekende portals.

Luc Jones zette zijn eerste stappen in de showbizz door zijn deelname aan ‘De Soundmix Show’ op VTM met een liedje van Engelbert Humperdinck. Zijn opvallende passage op het tv-scherm leverde hem meteen ook een eerste single op. In 2012 bracht hij zijn eerste album Unforgettable’ uit. Hij werd alsmaar meer gevraagd voor optredens en doorkruiste zowat het hele land als zanger. Daarbij werd het hem al snel duidelijk dat hij, naast het Engelstalig repertoire, ook veel bijval had met Vlaamse meezingers, wat hem op het idee bracht om een nieuwe single in dit genre uit te brengen.

De videoclip is intussen ook te bekijken.