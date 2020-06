Ninoofse sportdienst lanceert ‘De korf’, geïnspireerd door tv-spel ‘De stoel’ Claudia Van den Houte

15 juni 2020

17u16 3 Ninove De sportdienst van Ninove is gestart met ‘De korf’. Het initiatief is geïnspireerd door ‘De stoel’, het populaire zomerse tv-spel en strandstoelrace op Eén.

“De korf wordt elke woensdag tussen 14 uur en 16 uur op een andere locatie geplaatst”, vertelt Fanno Nijst van de sportdienst. “De mensen moeten naar die locatie gaan, een sportbeweging uitvoeren of iets meebrengen en daarvan een foto maken. We plaatsen de korf elke week in een andere deelgemeente van Ninove, telkens op woensdag. De eerste keer stond hij in Appelterre, nu is Aspelare aan de beurt. Zo zullen alle elf deelgemeenten aan bod komen. Het is de bedoeling om mensen te doen bewegen, binnen het gezin of in kleine bubbels.” Grote prijzen, zoals een reis, zijn er alvast niet te winnen. “We overwegen wel om op het einde een gadget te schenken aan wie het meeste foto’s heeft doorgestuurd.”

Cluedo in de stad

Daarnaast organiseert de sportdienst ook ‘cluedo in de stad’, gebaseerd op het gelijknamige gezelschapsspel. “Ook hier proberen de deelnemers de moordenaar, de ‘crime scene’ en het moordwapen te achterhalen, maar bij ons gaat het om sporters, sportlocaties en een sportwapen. De deelnemers volgen een parcours door het stadscentrum, dat start aan de sporthal. Tijdens hun zoektocht komen ze vijftien locaties tegen. Op elke locatie is er een beweegopdracht, bijvoorbeeld squats doen, en hangt er een prent van een persoon, een wapen of een sportaccommodatie. Als de deelnemers alle 15 locaties hebben afgelegd, weten ze wie de moord heeft gepleegd, waar en met welk wapen en is het mysterie opgelost.”

Alle info om mee te spelen met ‘De korf’ en ‘cluedo in de stad’ is te vinden op de Facebookpagina’s ‘Ninove Boegeert’ en ‘Sportdienst Ninove’.