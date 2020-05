Ninoofse psychotherapeute en burn-outcoach maken zich zorgen om mentale gevolgen corona: Tips om crisis goed door te komen Claudia Van den Houte

22 mei 2020

18u59 0 Ninove Psychotherapeut Sarah De Hainaut en coach Celine Lenvain, allebei Ninovieters, maken zich zorgen om de mentale gevolgen van de coronacrisis. Ze roepen mensen op om op tijd hulp te zoeken als dat nodig is. De twee Ninoofse dames geven ook enkele tips om de coronacrisis mentaal goed door te komen.

Celine Lenvain werkt als coach om burn-out tegen te gaan, Sarah De Hainaut is eigenaar en oprichtster van het multidisciplinaire centrum in Kerksken. Ze wijzen erop dat de gevolgen van twee maanden lockdown - al is die intussen al wat versoepeld - niet te onderschatten zijn. “Kinderen moeten hun huiswerk maken en missen hun vrienden, ouders moeten werk en gezin meer dan ooit combineren. Wij lezen en horen verhalen van stress binnen het gezin, relationele problemen, de combinatie van telewerken en lesgeven… Ook voor bedrijven zijn het andere tijden. Zij moesten in een snel-tempo overgaan tot verplicht telewerken. Dat maakt dat er ook op de werkvloer geen overleg meer is, geen occasionele babbel, geen sociaal contact, enkel de strikte online vergaderingen.”

Sarah De Hainaut merkt dat mensen geen hulp meer vragen. “We zien een sterke daling in aanvragen. Onze cliënten denken dat we niet meer werken, maar dat is verkeerd. Er zijn tal van alternatieven: telefonisch, online, wandeltherapie of genoeg afstand houden in de praktijkruimte zelf, met de benodigde veiligheidsmaatregelen.” Celine en Sarah roepen mensen op om hulp te vragen “vooraleer het potje overkookt”. “Praat erover met anderen of professionelen, wacht niet te lang. Schaam je niet en wees vooral niet te streng voor jezelf.” Ze hebben ook een aantal tips voor het mentale welzijn tijdens de coronacrisis.

1. Maak een dagplanning op

“Hou een normaal dagritme aan. Start de dag met opstaan, douchen en je aankleden. Maak een dagplanning waarbij je in blokken werkt, bijvoorbeeld twee uur werken, twee uur de kinderen helpen met hun huiswerk, twee uur privétijd... Zet je dagplanning vooral niet te vol en respecteer je timings. Sluit de dag af door samen een wandeling te maken, te sporten of iets voor jezelf te doen.”

2. Creëer een werkplek in huis

“Als je nog steeds telewerkt, behoud dan een plekje in huis uitsluitend voor je werk, zodat je dit ook kan afsluiten ‘s avonds.”

3. Beloon jezelf

“Jezelf belonen kan door een wandeling te maken, te sporten, in de tuin te werken, een moestuin aan te leggen, te puzzelen, een boek te lezen... Plan ‘me-time’ in, om echt iets voor jezelf te doen. We hopen dat mensen hun zelfmotivatie niet verliezen.”

4. Houd contact met anderen

“Zelf al kan je elkaar niet zien, dan kan je telefonisch of digitaal contact houden. Het is belangrijk om met anderen te praten en je gedachten eens te verzetten, vooral voor alleenstaanden. Zo kan je bijvoorbeeld met enkele vrienden een digitaal aperitiefmomentje houden om je werkweek af te sluiten.”

5. Zorg voor koppel-time maar geef elkaar ook ruimte

“Als koppel is af en toe wat koppel-time belangrijk. Sommige koppels halen elke zaterdag bijvoorbeeld maaltijden af of houden elke week een speciale avond. Daarnaast geef je elkaar als koppel ook best wat ruimte. Ga eens alleen wandelen, doe eens iets apart of neem een rustmoment.”

Wie vragen heeft over individuele begeleiding kan contact opnemen via sarah@avvizo.be. Vragen rond bedrijfsscoaching kan men richten aan celine@ctilifecoach.com.