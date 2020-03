Ninoofse jongeren spuwen en hoesten naar politie en blijven samenkomen: “Gedrag is echt onaanvaardbaar" Koen Baten

28 maart 2020

10u05 238 Ninove Burgemeester Tania De Jonge en de politie van Ninove stellen vast dat heel wat jongeren het samenscholingsverbod compleet negeren en zich ook ernstig misdragen naar de politie toe. Er wordt gespuwd en gehoest naar de ordediensten met de mededeling dat ze corona hebben. De burgemeester en de politie wil hard optreden. “Dit gedrag is absoluut niet te tolereren, de jongeren moeten beseffen dat zij zelf ook gevaar lopen op besmetting en de bron zijn van verdere besmetting", aldus burgemeester De Jonge.

De laatste dagen stelde de politie heel wat processen-verbaal op tegen jongeren die zich niet aan de regels houden en alles naast zich neerleggen. Er werden zelf al meermaals pv’s opgesteld tegen dezelfde jongeren die altijd opnieuw buiten komen. Daarnaast wordt de politie ook bespuwd en hoesten de jongeren bewust in hun richting en zeggen ze dat ze het coronavirus hebben.

Voor de burgemeester en de politie is de maat vol. “Ik zal niet twijfelen om een plaatsverbod in te roepen tegen de jongeren en hen hard aan te pakken”, zegt de burgemeester. “De regels zijn er voor iedereen, en dus zeker ook voor de jongeren. Onze politie doet hun uiterste best, dat ze zo worden aangevallen kan ik niet aanvaarden. Ik ben ook volop aan het pleiten voor extra beveiliging voor onze agenten", klinkt het.

“Verwittig de politie”

Burgemeester Tania De Jonge wil ook een oproep doen naar de bevolking. “Merk je op dat er een samenscholing is van gelijk wie, bel onmiddellijk 101. Twijfel niet en gooi het niet op sociale media maar verwittig de politie meteen. Het is de enige manier om de jongeren te straffen en aan te pakken", klinkt het.

De politie heeft verschillende hotspots in het vizier waar ze continu gaan controleren, maar de jongeren spelen een kat- en muisspel en verplaatsen zich regelmatig. “Daarom is het belangrijk ons altijd meteen te verwittigen", besluit de burgemeester.