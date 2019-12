Ninoofse handelaars zorgen met ‘Huisje van de Kerstman’ voor beleving in Lavendelstraat Claudia Van den Houte

19 december 2019

12u11 4 Ninove De Ninoofse handelaars richten komend weekend een ‘Huisje van de Kerstman’ in.

Kinderen kunnen de Kerstman ontmoeten in zijn huisje. Dat werd ingericht in de leegstaande vitrine van de vroegere vapeshop in de Lavendelstraat. “De kinderen krijgen snoep en kunnen op de foto met de Kerstman. De eerste honderd kinderen die een tekening meebrengen voor de Kerstman, krijgen bovendien een cadeau: een plasticine-set aangeboden door Argenta Martens-De Kegel”, vertellen enkele handelaars van de Verenigde Handelaars Ninove (VHN). “We willen hiermee ook mensen lokken naar de Lavendelstraat, zodat ze weten dat er ook hier heel leuke winkels zijn, want onze straat wordt vergeten door de stad. Aan Ninia en aan het oud stadhuis was er al animatie, hier slaan wij als handelaars zelf de handen in elkaar om de Lavendelstraat te doen leven”, zegt handelaar Jeroen Wiggeleer.

Het ‘Huisje van de Kerstman’ is op zaterdag 21 december en zondag 22 december van 14 uur tot 17 uur te bezoeken. De toegang is gratis.