Ninoofse fotografe stelt tentoon in Senaat Claudia Van den Houte

26 december 2019

19u09 0 Ninove Een fotoreeks van de Ninoofse fotografe Line Timmermans is momenteel te bewonderen in de Senaat.

De Senaat steunt naar traditie jonge (amateur)kunstenaars die een band hebben met de Senaat. Line Timmermans maakte vorig jaar, in het kader van haar eindwerk fotografie, een reeks foto’s in de Senaat vanuit een bijzondere invalshoek. Tot 14 februari worden deze foto’s tentoongesteld in de oude wachtkamer en de gangen naast het halfrond van de Senaat. “31 foto’s zijn te bewonderen op een bijzondere locatie, in een prachtig decor. Een uitgelezen kans ook om de Senaat te bezoeken”, zegt Line Timmersman.

De tentoonstelling is elke werkdag tussen 9 en 17 uur te bezoeken (uitgezonderd kerstvakantie) op vertoon van je identiteitskaart. De toegang is gratis. Fotografe Line Timmermans zal op bepaalde dagen aanwezig zijn en geeft graag een woordje uitleg over haar werk. Op zaterdag 25 januari en zaterdag 8 februari kan de expo ook bezocht worden mits inschrijving vooraf. Meer info via line@linetimmermans.be.