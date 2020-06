Ninoofse fotograaf lanceert Vlaamse podcast over fotografie Claudia Van den Houte

10 juni 2020

18u17 4 Ninove De Ninoofse fotograaf Niels Hemmeryckx heeft een podcast gelanceerd over fotografie. Onder de noemer ‘53 keer fotografie’ gaat Niels telkens een gesprek aan met iemand uit de fotografiewereld die hem of vele anderen geïnspireerd heeft.

“53 keer is een podcast waarin het gaat over de interesses, passies, motivaties, invloeden en inspiratiebronnen van deze fotograaf”, vertelt Niels Hemmeryckx. “Het is een unicum voor fotografieliefhebbers die inspiratie willen opdoen bij hun grote voorbeelden. Uiteraard is deze podcast ook te beluisteren door mensen die minder met fotografie hebben en gewoon een leuk, boeiend en inspirerend gesprek willen horen.”

Niels heeft al een eerste podcastaflevering gemaakt, die intussen online staat. Daarin komt portretfotografe Els Huart uit Ninove aan bod. “Er hebben ook al enkele sterkhouders uit de fotografiewereld toegezegd om deel te nemen aan de podcast. Zo zullen binnenkort Lieve Blancquaert, Karl De Keyser (magnumfotograaf) en Frank Pittoors (Master Qualified European Photographer) deelnemen.”

De afleveringen zijn te beluisteren via Spotify of elke andere podcast-app, door ‘53 keer fotografie’ in te tikken in de zoekbalk. Wie niet over een podcast-app beschikt, kan de afleveringen ook beluisteren via https://channels.podcastfeed.nl/a20e9200-a315-11ea-86b8-c1d0c9a5f90b