Ninoofse dansers brengen urban hip-hop in Belgium’s Got Talent Claudia Van den Houte

02 oktober 2019

17u41 5 Ninove In de vierde aflevering van Belgium’s Got Talent treedt vrijdag onder meer de dansgroep Army of Lionz aan, met verschillende Ninoofse dansers.

“We zijn allemaal lid van de dansvereniging Love 2 Dance, die gevestigd is in Lierde. Uit onze verschillende teams die deelnemen aan danswedstrijden werden twee teams samengebundeld tot Army of Lionz”, vertelt Elien Huwaert uit Ninove. “We zijn met zestien dansers, tussen de 15 en de 28 jaar oud. Bij Love 2 Dance doen we verschillende dansstijlen, van ballet tot moderne dans, maar als Army of Lionz brengen we urban hip-hop.”

Op een podium staan is de dansers van Army of Lionz dus niet onbekend. “Alle dansers doen al twee of drie jaar mee aan wedstrijden. We hebben deze zomer met Love 2 Dance ook op het podium van de Parkconcerten gestaan. Het is wel ons eerste optreden als Army of Lionz. We hadden met de verschillende teams nog nooit iets samen gedaan en wilden graag een nieuwe uitdaging aangaan”, verklaart Elien hun deelname aan het programma.

De vierde aflevering van Belgium’s Got Talent is op vrijdag 4 oktober om 20.40 uur te zien op VTM.