Ninoofse carnavalisten starten carnavalsradio ‘Enkaavee op MIG’ Claudia Van den Houte

04 november 2019

12u14 0 Ninove Een groep carnavalisten uit Ninove start op zaterdag 9 november met de carnavalsradio ‘Enkaavee op MIG’.

Het gaat om dezelfde carnavalisten die vorig jaar voor het eerst carnavalsradio brachten in Ninove. Toen deden ze dat op de frequentie van de toen kersverse radiozender SU fm. Dit jaar slaan ze hun tenten op bij radio MIG en maken ze carnavalsradio onder de naam ‘Enkaavee op MIG’. “Het concept blijft hetzelfde. We brengen een radioshow voor en door Ninoofse carnavalisten”, vertelt Gerrit Wyns. “Alles draait rond plezier maken, Ninove in de kijker zetten en alle carnavalsgroepen aan bod laten komen. Zij mogen allemaal hun zegje komen doen in de studio. We nemen de studio ook mee naar de verschillende carnavalsevenementen, vanwaar we live zullen uitzenden.”

Hoewel carnaval Ninove pas op 1 maart 2020 plaatsvindt, trappen de carnavalisten de carnavalsradio al komende zaterdag 9 november af in café Prohibition in Ninove. Ze doen dat in de aanloop naar de officiële opening van het nieuwe carnavalsjaar, die op 11 november gebeurt in de bedrijfshal van Cloë. De startshow van ‘Enkaavee op MIG’ vindt zaterdag van 17 uur tot 22 uur plaats, live vanuit café Prohibition. Vanaf die dag kan iedereen ook de hele dag lang naar Ninoofse carnavalsmuziek luisteren via de website van radio MIG. Na die drie dagen zijn de carnavalisten er terug vanaf vrijdag 10 januari met elke dag een eigen radioshow vanaf 18 uur. Vanaf vrijdag 7 februari is ‘Enkaavee op MIG’ 24 uur op 24 te beluisteren via 106.2 FM of radiomig.be.