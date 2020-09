Ninoofse buurderij start ophaalpunt in Ninia: Producten rechtstreeks van boer naar shoppingcenter Claudia Van den Houte

03 september 2020

09u45 0 Ninove De Buurderij Ninove start op zaterdag 12 september met een extra ophaalpunt in het Ninia Shopping Center.

Eind april ging de eerste buurderij in Ninove van start, op Herlinckhof, Vijversweg 3. In een buurderij kunnen mensen wekelijks verse groenten, zuivel, vlees, brood en nog meer producten rechtstreeks van boeren uit de streek kopen. In de buurderij op Herlinckhof vind je bijvoorbeeld groenten van de Seizoenshoeve uit Ninove en zuivel en vlees van Dubbeldoel uit Gooik. De producten worden vooraf online besteld via www.boerenenburen.be. Dat kan elke week tot donderdagavond. Op zaterdag kunnen de boodschappen worden afgehaald op de Buurderij.

“Reeds veel mensen uit Ninove en omstreken vonden de weg naar onze Buurderij”, aldus Jamien Stoelzaet, verantwoordelijke voor de Buurderij Ninove. Vanaf zaterdag 12 september kan je op twee plekken en twee tijdstippen terecht: Zaterdag van 10 tot 11.30 uur op Herlinckhof en van 14.30 tot 15.30 uur in Ninia Shopping Center. Op Herlinckhof ontvang je de producten uit handen van de boeren zelf, in Ninia is het buurderij-verantwoordelijke Jamien die de bestellingen overhandigt.