Ninoofse bundelt online- en afhaalshops op nieuwe Facebookpagina Claudia Van den Houte

22 maart 2020

16u58 0 Ninove Elke Pessemier uit Ninove heeft samen met een medebeheerder een Facebookgroep opgestart waarop ze alle Belgische online shops, shops die thuis leveren of afhaalshops bundelt.

“Ik zat al een tijdje met het idee in mijn hoofd om zo’n Facebookgroep op te richten, maar nu met de coronacrisis zijn veel mensen er zich van bewust geworden hoe belangrijk online shops zijn”, vertelt Elke Pessemier. “Er is nu ook een groot bereik. Ik heb al heel wat goede reacties ontvangen. Ook van mensen die minder mobiel zijn, heb ik intussen al positieve reacties gekregen. Het is de bedoeling dat iedereen de pagina gemakkelijk terugvindt. Als je nu naar online shops zoekt op internet, kom je vaak op Duitse of Nederlandse sites terecht. De groep is trouwens niet enkel en alleen bedoeld voor online winkelen. Ook winkels die speciale acties houden, kunnen die in de groep plaatsen.”

De Facebookgroep heet ‘Belgisch online shoppen’ en is hier te vinden.