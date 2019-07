Ninoofse artiesten vullen volledig parkconcert: “Droom die in vervulling gaat” Claudia Van den Houte

16 juli 2019

15u43 0 Ninove Het derde parkconcert stond maandagavond volledig in het teken van Ninoofse artiesten en streekgenoten. Voor de geboren en getogen Ninoofse zanger Luc Jones was het de eerste keer dat hij op het podium van een parkconcert stond: “Dit is een droom van mij die in vervulling gaat.”

Op het jongste parkconcert stonden er bijna alleen artiesten afkomstig uit Ninove of uit de streek op het podium. Het concert werd geopend door Funny Key, de muziekband van vzw Schoonderhage - die mensen met een mentale beperking opvangt in onze streek. De band mocht al voor de zesde keer op het podium staan tijdens de parkconcerten. Daarna was het de beurt aan de 19-jarige singer-songwriter Alice Mae, het muzikale alter ego van Alexia D’Hertoge. Zij liep vroeger school in Ninove en volgde er les aan de Ninoofse muziekacademie. Ze treedt al sinds haar veertiende op op lokale festivals, (trouw)feesten en andere events. Sinds vorig jaar speelt ze vooral eigen muziek en heeft ze een volledig repertoire van originele liedjes.

Bekend Ninof Zingt

Na Funny Key en Alice Mae vulde het Ninoofse duo Bram & Lennert het podium. De Ninovieters brachten onder de noemer ‘Bekend Ninof Zingt + suprise guests’ verschillende andere artiesten mee. De uit Ninove afkomstige Saartje Schoup en Thijs De Clus waren geen bekende namen, maar dat kon het publiek niet deren. Ze stonden beiden al eerder op het podium met Bram & Lennert. “Het is speciaal om hier op het podium te staan, zeker met Bram & Lennert”, aldus Saartje Schoup. “De parkconcerten in Ninove zijn uniek. Ik groeide op in Ninove, maar woon nu in Antwerpen”, aldus de zangeres, die ook onder meer al samenwerkte met The Big Lebandski.

Toch bekender in Ninove is zanger Luc Jones. Hij stond en staat op het podium van verschillende evenementen, vooral in Ninove, zoals het Witkap Schlagerfestival, kermis Outer Schlagert en Rechteroever Feest. Hij trad voor de allereerste keer, samen met Bram & Lennert, op tijdens de parkconcerten in Ninove. “Het is formidabel om op de parkconcerten te staan. Het is een droom van mij die in vervulling gaat”, aldus Luc Jones, die al 58 jaar - heel zijn leven - in Ninove woont. “Ik had nog nooit opgetreden met een professioneel orkest. Mogen optreden in je eigen stad, voor zoveel volk en met zo’n fantastisch orkest, meer kan je niet wensen. En zeker omdat het publiek al van bij het eerste nummer zo positief reageerde.”

Polonaise

Luc Jones mocht na het Aalsterse rockmonument William Souffreau - bekend van Irish Coffee - optreden. Een groter verschil in muziekgenre kon er haast niet zijn, maar Jones kreeg het publiek moeiteloos mee. Onmiddellijk werd de polonaise ingezet. “Eigenlijk ben ik een crooner, maar ik kan meesurfen op het succes van het schlagergenre.”

De bekendste namen op het podium waren maandagavond ongetwijfeld Wim Soutaer en Dries De Vleminck - bekend als finalist van The Voice - uit buurgemeente Denderleeuw. Het volgende parkconcert vindt plaats op maandag 5 augustus, met onder meer Sam Gooris vanaf 18.30 uur.