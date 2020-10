Ninoofs barbecueteam ‘Wettels On Fire’ ontvangt Prijs Toerisme 2020 Claudia Van den Houte

03 oktober 2020

17u59 0 Ninove Het Ninoofse barbecueteam ‘Wettels On Fire’ heeft de Prijs Toerisme gewonnen, die de VVV-Ninove vzw jaarlijks uitreikt.

Yvan Roelandt, voorzitter van de VVV-Ninove vzw, maakte de winnaar bekend. “Barbecue is voor hen een edele kunst waarmee ze internationaal hoge ogen gooien en bijna overal in de prijzen vallen. Om de haverklap duiken in de pers dan ook berichten op van ereplaatsen en overwinningen op verschillende barbecuewedstrijden”, zegt Roelandt. “Onze culinaire trots gooit zowat overal hoge ogen en plaatst daarmee Ninove in de kijker.” Naast een oorkonde ontving Wettels On Fire een cheque van 500 euro.

“Wij zijn als barbecueteam zeer vereerd om deze prijs in ontvangst te mogen nemen”, reageert Bart Beeckmans van Wettels On Fire. “We zijn in 2013 gestart als barbecueteam. Nu zijn we zeven jaar verder en hebben we aan heel wat wedstrijden in verschillende landen deelgenomen, zoals Polen, Zweden, Nederland, Duitsland... 2021 wordt voor ons een heel belangrijk jaar, want het wereldkampioenschap barbecue vindt plaats in België, in Torhout, en wij zijn geselecteerd.”

De uitreikingsceremonie vond op een coronaveilige manier plaats in brouwerij Slaghmuylder. Naast de Prijs Toerisme werd ook de winnaar van de zomerquiz bekendgemaakt. Die organiseerde de VVV-Ninove samen met de dienst toerisme in de plaats van de jaarlijkse grote zomerwandeltocht, die dit jaar niet kon doorgaan door de coronacrisis. Veertien weken lang verscheen er elke week een reeks vragen over Ninove op de website. Marie-Christine Redant werd de winnares van de zomerquiz. “Maar eigenlijk wint iedere deelnemer, want iedereen die zijn oplossing instuurde, mag voor eind oktober een grote fles Witkap afhalen bij de dienst toerisme”, aldus Roelandt.