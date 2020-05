Ninia Shopping Center en stad nemen beschermingsmaatregelen voor heropening winkels maandag Claudia Van den Houte

08 mei 2020

19u05 5 Ninove Het Ninia Shopping Center in Ninove en de stad Ninove nemen maatregelen voor het heropenen van de winkels op maandag 11 mei.

Ninia is nooit volledig gesloten geweest: supermarktketens Aldi en Delhaize bleven de hele tijd open, net als Multipharma, Presshop en Leonidas. Vanaf maandag openen alle winkels in Ninia opnieuw, behalve het kapsalon en de horecazaken. “We kijken hard uit naar deze herstart”, zegt shopping manager Kris Van der Veken. “De veiligheidsvoorschriften worden strikt gerespecteerd. We hebben samen met de stadsdiensten en de handelaars alle nodige maatregelen genomen om een vlotte en veilige herstart van Ninia mogelijk te maken. Alle voorschriften zullen voor de klanten goed zichtbaar gecommuniceerd worden in het shopping center en een bewakingsagent aan elke ingang zal toezien op het goed naleven ervan.” Eén van de vier ingangen in Ninia, die al sinds het begin van de coronacrisis gesloten is, blijft gesloten.

“Aan elke ingang zullen dispensers ter beschikking zijn met handgel”, vertelt Van der Veken. “In de toiletten hangen sowieso de nodige dispensers. Ook over heel het gebouw speciale afvalemmers geplaatst worden waarin handschoenen en mondmaskers apart ingezameld worden. Daarna gaan die 72 uur in quarantaine vooraleer ze worden afgevoerd. Daarnaast zetten we nog meer in op netheid en hygiëne. Zo zal onze schoonmaakploeg zo goed als permanent aanwezig zijn om alles net te houden en contactoppervlakten zeer frequent te desinfecteren.”

De bezoekersaantallen zullen dagelijks voortdurend in real-time worden gemonitord. Het totale bezoekersaantal én het aantal bezoekers per winkel wordt beperkt volgens de opgelegde richtlijnen. Voor heel Ninia gaat het om maximaal 1.300 toegelaten bezoekers in totaal. “Mogelijke wachtrijen voor de winkels zijn georganiseerd door middel van grondmarkeringen en linten, telkens met respect voor de social distancing.” Nina is open op weekdagen en op zaterdag, van 8 uur tot 20 uur. “Ook op vrijdagen sluiten we nog steeds om 20 uur in plaats van 21 uur zoals vroeger. De winkels zijn telkens open van 10 uur tot minstens 18 uur. De handelaars beslissen zelf of ze langer openblijven: tot 20 uur op vrijdag en tot 19 uur op de andere dagen.”

Maatregelen stad Ninove

De stad Ninove heeft een aantal maatregelen vastgelegd voor de heropening van de winkels in Ninove in het algemeen. Zo krijgt elke handelaar een pakketje met daarin een affiche waarop hij het aantal klanten dat binnen mag in de winkel kan aanduiden. Het pakket bevat ook een aantal handige tips om een handelszaak coronaproof te maken. Om te zorgen dat shoppers elkaar niet te veel moeten kruisen, zullen ze in de winkelstraten op het rechtervoetpad moeten lopen. Dat zal aangegeven worden met stickers op de voetpaden. Op plaatsen waar er betalend parkeren is, kan iedereen tot eind juni een half uur gratis parkeren. De stad benadrukt ook dat het niet de bedoeling is om te gaan funshoppen, dat shoppers maar maximaal een half uur binnen mogen in een winkel, dat het ten zeerste is aanbevolen om in de winkels bescherming te dragen die de neus en de mond bedekt en dat de veiligheidsafstand moet worden gerespecteerd.