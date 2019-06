Ninia Shopping Center bloeit opnieuw na periode van veel leegstand: vijf nieuwe winkels op half jaar tijd Claudia Van den Houte

04 juni 2019

18u33 2 Ninove Het Ninia Shopping Center lijkt opnieuw te floreren, na een periode van veel leegstand. De voorbije dagen openden er twee nieuwe winkels. Op ruim een half jaar tijd kwamen er vijf nieuwe winkels bij. Daarmee is de leegstand grotendeels verdwenen. “Ik ben ervan overtuigd dat we de leegstand volledig kunnen wegwerken”, zegt Asset Manager Bram Sibbens.

Holland & Barrett, een landelijke keten van gezondheidswinkels met allerlei natuurlijke gezondheids- en verzorgingsproducten, opende zaterdag de deuren in het Ninia Shopping Center. Ook kledingwinkel Confidentiel is voortaan te bezoeken in Ninia, al gaat het hier om een pop-upwinkel die voorlopig tijdelijk - wellicht zes maanden - gehuisvest zal zijn om te testen of er een publiek voor is. Bij Holland & Barrett klinkt het alvast tevreden: “Afgelopen zaterdag, op onze openingsdag, hebben we veel bezoekers over de vloer gekregen”, vertelt medewerkster Andrea. “Ook vandaag, tijdens de markt op dinsdag, kwamen vele mensen een kijkje nemen. Ik heb de indruk dat de bezoekers hier in Ninia meer in piekmomenten komen in plaats van dat er een constante toestroom is.”

Steeds minder leegstand

Eind vorig jaar verhuisde de Apple-shop en interieurwinkel Pure Lifestyle van het Oudstrijdersplein in het Ninoofse stadscentrum naar Ninia en vestigde de bekende modeketen Only zich in het winkelcentrum. In maart opende Pronti, een winkelketen die schoenen, handtassen en reiskoffers verkoopt, er een winkel en nu komen Holland & Barrett en Confidentiel er dus nog bij. In september 2017 stonden er acht winkelruimtes of één op de vijf leeg in Ninia, nu tellen we nog slechts vier leegstaande panden. Die positieve evolutie is opmerkelijk, aangezien de winkelkernen in Vlaanderen steeds verder leeglopen.

Stijgend bezoekersaantal

“We hebben bekeken hoe we samen met nieuwe partners een nieuw verhaal konden schrijven. We zetten nu meer in op samenwerking en proberen veel meer de relatie aan te gaan met partners, terwijl het vroeger meer een contract was”, vertelt Asset Manager Bram Sibbens van AG Real Estate, de eigenaar van Ninia. “We hebben er maandenlang veel tijd en onderhandeling ingestoken om nieuwe winkels naar Ninia te halen en merken dat de klanten dat appreciëren. Het bezoekersaantal voor de maand april is bijvoorbeeld met 3,5 procent gestegen tegenover vorig jaar. Het is fijn om te zien dat onze inspanningen worden geapprecieerd.”

AG Real Estate onderhandelt momenteel nog met andere winkels, maar kan daar nog niets over kwijt. “Dat zou onze onderhandelingspositie kunnen verzwakken. Maar ik ben ervan overtuigd dat we de leegstand volledig kunnen wegwerken in Ninia. Het voordeel aan een shoppingcenter is dat het een mooi gecontroleerde omgeving is, met bewaking en een aangenaam klimaat. Dat zijn randfactoren die het vertoeven in een shoppingcenter aangenamer kunnen maken. De recentste bezoekerscijfers zijn alvast positief. Het is wel een fenomeen dat doorgaans traag gaat. Je moet al heel wat doen vooraleer je een grote verandering ziet. Het is alleszins de bedoeling dat de bezoekerscijfers positief blijven stijgen.” Ninia lokt jaarlijks zo’n 3 miljoen bezoekers.