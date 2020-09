Nieuwkomer Jelle Geenens (KVK Ninove) kijkt uit naar competitiestart van woensdag. “Weerzien met voormalige ploegmakkers” Kristophe Thijs

16 september 2020

19u41 0 Ninove Nog geen competitievoetbal dit weekend voor KVK Ninove. Tegenstander Voorwaarts Zwevezele plaatste zich vorige weekend ten koste van Mandel United voor de volgende ronde van de Crocky Cup. De West-Vlamingen moeten daarom zaterdagavond aan de bak voor de beker tegen City Pirates, waardoor de competitieopener tegen Ninove werd verschoven naar woensdagavond 23 september. “Maar we zijn er klaar voor”, klinkt het vol vertrouwen aan De Kloppers.

De vroege bekeruitschakeling tegen het verrassende Symphorinois is inmiddels helemaal verteerd. “Die uitschakeling zorgde uiteraard even voor een domper. Maar beter onderuit gaan in de voorbereiding dan in de competitie. We hebben die wedstrijd diepgaand geanalyseerd en hebben inmiddels de tijd gehad om nog wat bij te sturen”, vertelt nieuwkomer Jelle Geenens, die samen met jongens als Koen Persoons (Knokke), Sacha De Corte (Anderlecht) en André Ntambue (Olsa Brakel), een belangrijke versterking moet zijn voor de Ninovieters.

Honger

De overgang van Geenens raakte eigenlijk pas laat bekend en zorgde best voor wat wrevel bij zijn ex-ploeg Olsa Brakel. De jonge flankaanvaller wil zijn focus vooral richten op zijn nieuwe ploeg. “Ik voel me hier ondertussen uitstekend in mijn vel. Het feit dat ik hier al wel wat spelers kende van tijdens mijn periode bij Eendracht Aalst heeft de integratie natuurlijk vergemakkelijkt. Omwille van de coronamiserie is de voorbereiding wel wat anders verlopen dan ik gewend was. We hebben langer thuis moeten zitten, zijn niet op stage kunnen gaan en ook de competitiestart is verlaat. Sinds maart hebben we geen competitiematch meer gespeeld en dat zorgt er toch voor dat de honger bijzonder groot is”, gaat Geenens verder.

Ambitie

Met de verplaatsing naar Zwevezele moet Ninove op bezoek bij een ploeg die vorig seizoen in tweede nationale al opvallend sterk presteerde. “Het wordt een aangenaam weerzien met enkele vroegere ploegmakkers van me. Dat maakt toch dat ik nog meer dan normaal naar die wedstrijd uitkijk. Ik ben ervan overtuigd dat we over een kwaliteitsvolle ploeg beschikken die in staat moet zijn om het de clubs met titelambities moeilijk te maken. Mijn persoonlijk doel? Geen blessureleed, zo weinig mogelijk tegendoelpunten slikken en als vleugelverdediger toch voor de nodige assists kunnen zorgen.”

Omwille van de coronamaatregelen mogen slechts honderd supporters van Ninove woensdagavond de verplaatsing naar Zwevezele maken. Bovendien dienen alle aanwezige supporters zich verplicht vooraf te registreren.