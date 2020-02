Nieuwe wagens én omgebouwd commandovoertuig voor Ninoofse politie Claudia Van den Houte

19 februari 2020

18u28 0 Ninove De Ninoofse politie heeft woensdag twee nieuwe voertuigen in gebruik genomen. Ook werd een voormalig sanitair voertuig omgebouwd naar een commandovoertuig.

“De twee nieuwe voertuigen zijn identiek, alleen de uitrusting verschilt lichtjes en is aangepast aan de functie van het voertuig”, vertelt korpschef Philippe De Cock. “Eén voertuig is bestemd voor verkeer en het andere voor interventie. We streven naar meer uniformiteit in ons wagenpark, zodat onze mensen niet steeds aan een ander model moeten wennen. Onze medewerkers hebben zelf mogen kiezen welke voertuigen zij het meest functioneel vonden.” Het wagenpark van de politie telt met de twee nieuwe wagens nu 27 voertuigen. Daarnaast zijn er ook nog twee moto’s en twee elektrische fietsen, en werd het vroegere sanitair voertuig omgebouwd naar een commandovoertuig.

“Het voertuig had voordien een ingebouwd toilet omdat drugs toen werd opgespoord via de urine”, zegt Benny Van Holder, diensthoofd Verkeer bij de Ninoofse politie, over de omgebouwde combi. “Door het feit dat die niet meer werd gebruikt, konden we het voertuig volledig ombouwen om het multifunctioneel te kunnen inzetten. Er zijn heel wat vernieuwingen, zoals ledlampen, plafonds in afwasbaar materiaal...” Belangrijk is vooral dat politieagenten en verdachten in de combi worden gescheiden door een inklapbaar bureau. “We hebben gezorgd voor een veilige werkomgeving voor onze mensen. We kunnen hier echt tot verhoren overgaan, want er is een veilige barrière. Het is voor een verdachte ook niet meer mogelijk om te vluchten. Het voertuig zal het meest gebruikt worden voor verkeer, maar er kan hier bijvoorbeeld ook overleg gepleegd worden, want er is plaats voor zeven personen”, aldus Van Holder. “Soms is er nood aan een ruimte om met verschillende disciplines bij elkaar te zitten op het terrein”, bevestigt burgemeester Tania De Jonge (Open Vld).

De omgebouwde tien jaar oude combi, heeft voortaan de nieuwste snufjes. “Hij heeft onder meer ook een zoeklicht, dat we vier meter naar omhoog kunnen laten gaan, en achteraan kan de wagen zelf elektriciteit produceren. Bij elke verkeersactie zal deze combi meegaan”, besluit Van Holder. Het ombouwen van de combi kostte 7.139 euro. Het nieuwe voertuig interventie kostte 52.748 euro, het nieuwe voertuig verkeer 57.932 euro.