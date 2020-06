Nieuwe vroedvrouwenpraktijk van Amanda en Demi ondanks coronacrisis vlot van start: “Vrouwen verlaten ziekenhuis sneller na bevalling en doen op ons beroep” Claudia Van den Houte

03 juni 2020

19u59 5 Ninove Demi Renders en Amanda Vanderheyden waren nog maar twee maanden gestart met hun nieuwe vroedvrouwenpraktijk in Ninove en omstreken toen de coronacrisis losbarstte. Toch maakten ze een vlotte start als vroedvrouwen. “We weten natuurlijk niet hoe het zou geweest zijn zonder corona, maar we hebben de indruk dat vrouwen na de bevalling zo snel mogelijk het ziekenhuis willen verlaten door het virus en daarom sneller een beroep doen op ons.”

Amanda Vanderheyden uit Denderwindeke en Demi Renders uit Roosdaal gingen in januari van start met hun eigen vroedvrouwenpraktijk AMAMI in Ninove en omstreken. Amper 2,5 maanden later legde het coronavirus het gewone leven lam. “Toch mogen we niet klagen”, vertellen ze. “Sinds de start zijn er niet veel dagen geweest dat er geen afspraak in onze agenda stond. Omdat we maar net waren gestart, kunnen we natuurlijk niet vergelijken met hoe het vóór de coronacrisis was. Misschien heeft de coronacrisis wel tot meer postnatale huisbezoeken geleid. Vrouwen die bevallen zijn, willen zo snel mogelijk het ziekenhuis verlaten omdat het virus nog niet weg is. In deze periode blijven ze meestal maar twee dagen in het ziekenhuis. Wij volgen hen minstens tot vijf dagen na de bevalling op.”

Huisbezoeken met mondmasker

Natuurlijk heeft de coronacrisis ook bij de vroedvrouwen voor nadelen gezorgd. “Net voor we van start zouden gaan met onze babymassages, werd alles stilgelegd. Infosessies zijn we wel online al beginnen geven. De start was ook meer stressvol dan die zou geweest zijn zonder corona. Het is natuurlijk ook niet ideaal, huisbezoeken doen met een mondmasker. In het begin van de crisis hebben we wel even gemerkt dat er minder huisbezoeken werden gepland en dat mensen informeerden of ze nog doorgingen.”

Dat duurde gelukkig niet lang. “Vóór we van start gingen, hadden we nooit verwacht dat onze praktijk van in het begin zo goed zou draaien. We hebben zo goed als elke dag huisbezoeken. Hoeveel verschilt het per dag: de ene dag zijn het er zes, de andere twee.”

Trend al enkele jaren ingezet

Volgens Demi en Amanda gaat het aantal vroedvrouwenpraktijken in stijgende lijn. “Vrouwen verlaten na hun bevalling sneller het ziekenhuis dan vroeger. Die trend was er al, ook vóór de coronacrisis. De laatste jaren verblijven ze meestal maar drie dagen na de bevalling meer in het ziekenhuis. Nu met corona willen ze er zelfs nog sneller weg. Het postnatale luik houdt het meeste van ons werk in. Terwijl Kind en Gezin zich bijvoorbeeld vooral op het kind richt, staat bij ons zowel de mama als het kind en het gezin centraal. Wij kunnen ook heel regelmatig op bezoek komen. Wij doen bijvoorbeeld ook de medische opvolging van de mama, onder meer op vlak van borstvoeding of kunstvoeding. We geven ook de hielprik aan de baby, als die nog niet in het ziekenhuis werd gegeven. Die mag pas vanaf drie dagen worden gegeven. Vandaar ook dat de vroedvrouw aan huis de laatste jaren meer opkwam. We doen ook prenatale voorbereiding, geven infosessies... en zullen in de toekomst, wanneer het is toegelaten, ook workshops geven.”

Meer info via www.amami-praktijk.be.