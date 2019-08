Nieuwe vereniging ‘Kontent’ richt zich op ‘feel good events’: “Teveel negativisme in wereld” Claudia Van den Houte

15 augustus 2019

13u09 0 Ninove Positieve evenementen organiseren om een antwoord te bieden op het negativisme in de samenleving: dat is het doel van de nieuwe vereniging ‘Kontent’. “Mensen praten nog maar weinig met elkaar. Op sociale media wordt vooral bagger uitgedeeld. Wie naar één van onze evenementen komt, moet met een lach naar buitengaan”, zegt initiatiefnemer Danny D’Hauwer uit Meerbeke.

Danny D’Hauwer richtte de nieuwe vereniging samen met Ellen Pierreux, Danny Jenquin en Koen D’Hondt op. “Het idee leefde al een tijdje”, vertelt Danny D’Hauwer. “Er is teveel negativisme in de samenleving. Je merkt het als je mensen hoort praten. Er wordt nog weinig mét elkaar gepraat. Mensen zitten veel op sociale media, maar daar wordt er vooral bagger uitgedeeld. Je kan de dingen evengoed positief bekijken. Uiteraard heeft iedereen zijn problemen. Ik heb zelf al aan de poort van de hemel gestaan. Maar er hangt veel af van een positieve ingesteldheid”, aldus D’Hauwer.

“We willen met onze activiteiten vooral mensen samenbrengen”, zegt Ellen Pierreux. “We voelen rond ons dat mensen nood hebben aan positieve sociale contacten. Daarom organiseren we events op niet alledaagse locaties met de bedoeling om iedereen ‘s avonds huiswaarts te laten keren met een rugzakje vol goede moed, inspiratie, positivisme maar vooral content.” “Als mensen naar buitengaan, moeten ze het gevoel hebben: ‘het is hier zo slecht nog niet’”, vervolgt Danny D’Hauwer. De betekenis van de naam van de vereniging, ‘Kontent’, is tweeledig: enerzijds willen we mensen een goed gevoel geven en dus ‘content’ maken, anderzijds willen we ook wat inhoud bieden en verwijzen we naar de Engelse benaming.”

Marc Herremans

De Meerbekenaren hebben al wat ervaring met buurtfeesten, nieuwjaarsdrinken en fuiven te organiseren, maar pakken het nu groter aan. Op vrijdag 18 oktober plannen ze hun eerste ‘feel good event’ in buurthuis Berdam, de voormalige Sint-Theresiakerk. Tijdens het eerste deel van het event brengt Marc Herremans, een voormalig internationaal topsporter/triatleet die door een ongeluk tijdens een training in een rolstoel belandde, zijn levensverhaal. “We kunnen nu al kunnen garanderen dat dit de mensen niet onbewogen zal laten en het vooral kracht en inspiratie zal geven om positief in het leven te staan”, aldus Koen D’Hondt.

Het tweede gedeelte wordt een complete verrassing. “We verklappen hierover nog niets nee, alleen dat er zeker gelachen zal worden”, zegt Danny Jenquin. “Het verrassingselement zal kenmerkend zijn voor de toekomstige events die we nog willen organiseren.” Het wordt voor de leden van ‘Kontent’ een spannende start: “We zijn louter een privé-initiatief, werken niet met sponsors en prefinancieren zelf onze events. We hopen genoeg kaarten te verkopen om uit de kosten te komen.”

De inspiratiesessie van Marc Herremans start vrijdag 18 oktober om 20 uur. Kaarten kosten 15 euro en zijn verkrijgbaar bij de Kontent-leden, via Facebook of via Kontent@outlook.be.