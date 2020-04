Nieuwe trajectcontrole gepland op Aalstersesteenweg Claudia Van den Houte

05 april 2020

19u29 11 Ninove Op de Aalstersesteenweg in Ninove komt er in de toekomst een trajectcontrole.

Het is één van de 21 nieuwe trajectcontroles die Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open Vld) heeft aangekondigd. De trajectcontrole start van in Denderleeuw, waar de maximale snelheid beperkt is tot 50 km/u, tot ongeveer 500 meter voor kruispunt Den Doorn. De snelheidslimiet ligt voor het grootste deel op 70 km/u. De verkeersboetes van trajectcontroles op gewestwegen vloeien terug naar het Vlaamse verkeersveiligheidsfonds. Die middelen zullen ingezet worden om initiatieven te financieren die de verkeersveiligheid verhogen.

Waar een trajectcontrole precies komt, wordt bepaald op basis van een methodiek waarbij de meest recente ongevallendata en gereden snelheid gebruikt wordt. Met deze methodiek worden wegvakken waar overdreven snelheid een probleem vormt het eerst aangepakt. Nieuw is dat de trajectcontroles op gewestwegen voortaan afgestemd worden met de lokale besturen. Burgemeester Tania De Jonge (Open Vld) is alvast heel tevreden dat er een trajectcontrole komt op de Aalstersesteenweg: “De snelheid waaraan er door de straat werd gereden, was één van de grootste ergernissen bij onze inwoners. Dit zal de snelheid automatisch naar beneden halen”, aldus De Jonge. Wanneer de trajectcontrole er precies komt, is nog niet duidelijk.