Nieuwe plannen om kruispunt Den Doorn verkeersveiliger te maken Claudia Van den Houte

12 november 2019

18u30 1 Ninove Er zijn nieuwe plannen om kruispunt Den Doorn verkeersveiliger te maken. Wegbeheerder AWV wil inzetten op nog meer conflictvrije verkeerslichten. Mobiliteitsschepen Wouter Vande Winkel (Samen/Groen) ziet dan weer heil in een nieuwe verbinding tussen de Okegembaan en de Aalstersesteenweg, die de druk op het kruispunt zou verminderen.

In het verleden waren er al plannen voor een grote heraanleg van kruispunt Den Doorn. Volgens die plannen zou het kruispunt volledig worden heringericht tot een bovengrondse rotonde, met daaronder een tunnel voor het doorgaand verkeer van de N45. Dat project werd vier jaar geleden echter al definitief afgevoerd om budgettaire redenen. Intussen blijven de ongevallen op het kruispunt zich opstapelen. Zo gebeurden er het voorbije weekend nog twee ongevallen. Zowel bij de stad Ninove als bij wegbeheerder Agentschap Wegen & Verkeer (AWV) is men er zich van bewust dat er iets moet veranderen.

Nieuwe verbinding

“We zitten regelmatig samen met AWV en kruispunt Den Doorn is telkens één van de onderwerpen die aan bod komen tijdens het overleg”, vertelt schepen van Mobiliteit Wouter Vande Winkel (Samen/Groen). De veiligheid zou volgens hem verbeteren door de geplande nieuwe verbinding tussen de Okegembaan en de Aalstersesteenweg, zodat het verkeer vanuit Okegem naar bijvoorbeeld Ninove-centrum al 400-500 meter voor het kruispunt kan aansluiten op de Aalstersesteenweg. Nu gebeurt dat op zo’n twintig meter, vlak voor het kruispunt. Die nieuwe verbinding tussen de Okegembaan en de Aalstersesteenweg zou aansluiten op het nieuwe kruispunt dat zal worden aangelegd om het geplande industrieterrein Doorn-Noord te ontsluiten via de Aalstersesteenweg. “Wij zijn er klaar voor: we hebben de verbindingsgronden tussen het toekomstige kruispunt en de Okegembaan al aangekocht om de doorsteek op aan te leggen, wat een voorwaarde was om het kruispunt aan te pakken. Nu is het aan AWV”, aldus Vande Winkel.

Fietsers

Voor de stad moet er vooral iets gedaan worden aan de veiligheid van fietsers op het kruispunt. “Het lichtenkruispunt moet worden aangepast”, vindt burgemeester Tania De Jonge (Open Vld). “Voetgangers die willen oversteken op het kruispunt, moeten op een knop drukken om groen licht te krijgen. Fietsers moeten dat niet doen en krijgen automatisch groen licht, wat voor autobestuurders niet duidelijk en zichtbaar is. Ofwel zouden zowel voetgangers als fietsers een drukknop moeten gebruiken, ofwel moeten fietsers op een andere manier veilig kunnen oversteken”, zegt De Jonge.

Conflictvrije verkeerslichten

AWV bekijkt momenteel oplossingen op korte en op lange termijn. Op korte termijn wordt er bestudeerd of er meer conflictvrije verkeerslichten kunnen komen aan het kruispunt. “De verkeerslichten op de Expressweg zijn al conflictvrij. Dat wil zeggen dat de lichten zo zijn afgesteld dat er geen conflict kan zijn tussen links afslaand verkeer en verkeer dat rechtdoor moet. Dat is veilig voor de fietsers, want een fietser die oversteekt, kan zo niet aangereden worden door een voertuig dat links afslaat”, legt Sylvie Syryn, communicatieverantwoordelijke bij AWV, uit. AWV onderzoekt momenteel of dat ook kan voor de verkeerslichten op de Aalstersesteenweg. “Door met aparte groentijden te werken voor elke zijde van het kruispunt, vermijd je dat een fietser die de Expressweg oversteekt in conflict komt met een voertuig dat links afslaat van op de Aalstersesteenweg naar de Expressweg.”

Nadat het studiewerk is afgerond, moet de Provinciale Commissie Verkeersveiligheid het voorstel goedkeuren. Pas dan wordt de nieuwe verkeerslichtenregeling uitgewerkt en worden de werken op het kruispunt uitgevoerd. Dat kunnen naast de nieuwe lichtenregeling eventueel ook werken aan de infrastructuur zelf zijn. Op lange termijn wordt er via een andere studie ook rekening gehouden met de ruime omgeving van het kruispunt, de toekomstige bedrijvigheid en de verkeersstromen die dat kan genereren.