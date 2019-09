Nieuwe Leonidas-winkel opent in oktober in Ninia Shopping Center Claudia Van den Houte

19 september 2019

19u11 0 Ninove Het Ninia Shopping Center krijgt er alweer een nieuwe winkel bij: Leonidas opent een nieuwe vestiging in Ninia.

Het winkelcentrum doet het recent weer goed, na een periode van veel leegstand. Eerder schreven we al dat er sinds eind vorig jaar vijf nieuwe winkels bijkwamen in Ninia. Met de geplande Leonidas-winkel worden het er nu zes. De nieuwe Leonidas-winkel opent op 25 oktober. Hij komt in de winkelruimte naast de Lola & Liza-winkel en Torfs. Chocoladefanaten komen daarmee ruimschoots aan hun trekken in Ninove, want er waren al twee Leonidas-winkels - in de Beverstraat en in de Albertlaan aan de Carrefour-hypermarkt - én onder meer ook een Valentino-winkel op de Centrumlaan.