Nieuwe leerlingen Hartencollege Buitengewoon Onderwijs krijgen meter of peter Claudia Van den Houte

11 september 2019

13u07 0 Ninove In het Hartencollege Buitengewoon Lager Onderwijs in de Sint-Jorisstraat in Ninove hebben 27 leerlingen die nieuw zijn op de school een meter of peter toegewezen gekregen.

De meter of peter is telkens een leerling die er al school loopt. Amy (5) kreeg twee meters toegewezen: Amber (10) en Caitlin (11). “Het is leuk om voor haar te zorgen”, vertelt Amber. “Als ze gepest wordt, dan kunnen wij haar helpen.” De meters en peters moeten de nieuwe leerlingen snel thuis doen voelen op de school. “Het is de bedoeling dat de kinderen het hele schooljaar een beetje verantwoordelijkheid opnemen voor het kind dat ze toegewezen kregen. Omgekeerd weet het kind ook waar het terecht kan als het problemen heeft. Het krijgt een beetje een engelbewaarder”, zegt logopediste Mia Van Laethem. “We zien dat de kinderen hun taak als meter of peter serieus opnemen en tijdens uitstappen of schoolreizen samen wandelen of extra aandacht geven aan de nieuwkomer.

De kinderen kregen allemaal een half hartje. Om te weten van welk kindje ze meter of peter zouden zijn, moesten de kinderen het onbrekende stukje van hun hartje met hetzelfde symbool vinden. Orthopedagoge Elke De Vlaminck koppelde de meters of peters aan de nieuwe kindjes. “Ik ken zowel de oudere kinderen als de nieuwe kinderen, want ik doe de inschrijvingen. Ik denk op voorhand na welke kinderen het best bij elkaar passen.” De kinderen deden samen spelletjes en maakten een vriendschapsketting.