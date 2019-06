Nieuwe kunst- en cultuurraad en erfgoedraad gaan van start Claudia Van den Houte

28 juni 2019

18u00 0 Ninove De vernieuwde kunst- en cultuurraad en erfgoedraad zijn van start gegaan. Ze beleefden hun kick-off in het buurthuis ‘De Pallieter’ in Outer.

Voorlopig zijn er 17 verenigingen toegetreden tot de kunst- en cultuurraad. Rozemie Steyaert werd aanvaard als deskundige. Onder leiding van de nieuwe voorzitster Hilde Nijs, ondervoorzitter Jean Van Der Schueren en secretaris Rebecca Van Rampelberg zullen zij zich de komende jaren mee bekommeren om het lokale cultuurbeleid, dat de bevoegdheid is van schepen Henri Evenepoel.

De vernieuwde Erfgoedraad bestaat naast Postzegelkring Ninove en vzw Fonteintjesmolen uit een 20-tal individuele erfgoeddeskundigen en -liefhebbers, onder wie enkele nieuwkomers met expertise in geschiedenis en historische gebouwen. Rita Scheerlinck, de voorbije jaren secretaris van de erfgoedraad, klimt in de voorzittersstoel van Wilfried Jacobs. Zij vormt samen met Hans Scheerlinck, ondervoorzitter Erik Neven, Paul Van Gyseghem, Annemie De Meyer en Sam De Duffeleer de stuurgroep van de nieuwe erfgoedraad, die zal adviseren over alle aangelegenheden met betrekking tot het onroerend en cultureel erfgoed van de stad.

De beide raden vaardigden samen negen leden af in het overkoepelende cultuurforum. Wie nog wil aansluiten bij de nieuwe adviesraden, kan dat doen via cultuur@ninove.be.