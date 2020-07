Nieuwe ‘gezinsreconstructie’ belicht alle Aspelaarse families van 1796 tot 1918 Claudia Van den Houte

21 juli 2020

17u29 0 Ninove Inwoners van Aspelare die een stamboom willen opmaken of interesse hebben in hun voorouders of de Aspelaarse geschiedenis kunnen voortaan informatie vinden in een nieuwe ‘gezinsreconstructie’ die zopas is verschenen.

De auteur van dit werk is Affligemnaar Paul Becqué, zelf ook afkomstig uit Aspelare. In het document komen alle Aspelaarse families uit de periode 1796-1918 voor, gerangschikt volgens naam. De info is gebaseerd op de registers van de burgerlijke stand. Dit lijvig document van 591 bladzijden is een naslagwerk, geen leesboek. Het is een nuttige informatiebron voor wie interesse heeft in zijn voorouders, een stamboom wil opmaken of zich gewoon wat wil verdiepen in de Aspelaarse geschiedenis. Zo vindt men er gegevens over banden van Aspelarenaren met bijvoorbeeld Guatemala, Pamplona in Spanje, met Simms in North Dakota USA enzovoort. Bij vele inwoners wordt ook hun beroep en woonplaats (wijk of straat) vermeld.

Het document is alleen in een elektronische versie (Word-document) verkrijgbaar, niet op papier. Het kan tegen 10 euro worden doorgemaild. De opbrengst zal integraal worden gebruikt ter ondersteuning van de Damiaanactie. Meer info via nelpaul893@gmail.com.