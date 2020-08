Nieuwe Finse piste aan hockeyterrein krijgt verlichting, pleintje en toegangsweg worden vernieuwd: “Project vormt zo ook meerwaarde voor buurt” Claudia Van den Houte

17 augustus 2020

15u20 0 Ninove De stad plant een aantal vernieuwingen rond de hockeyterreinen aan de Stuypenberg. Zo krijgt de nieuwe Finse piste rond de terreinen van Dender Hockey verlichting en worden de toegangsweg naar de terreinen en het pleintje aan de kerk in de Lebeke vernieuwd.

De stad investeert hierin 65.000 euro. “Het is altijd de bedoeling geweest om ervoor te zorgen dat het project ook interessant was voor de buurt”, zegt schepen van Openbare Werken Wouter Vande Winkel (Samen/Groen). Dave Bogemans, ondervoorzitter en verantwoordelijke voor infrastructuur van Dender Hockey, beaamt dat: “Als club hebben we ons van bij de start geëngageerd om via de accommodatie van sportcentrum ‘De Leebeek’ (hockey, padel, petanque, clubhuis) ook een meerwaarde voor de buurt te betekenen. Rond de padel is er alvast veel enthousiasme. Er zijn intussen al zestig leden en er staat al een eerste tornooi tussen buurtbewoners gepland. Met de verlichting kan de Finse piste het hele jaar door, ook als rest van het sportcentrum gesloten is, door buurtbewoners gebruikt worden.”

“Eén van de positieve neveneffecten van een Finse piste is de sociale controle die er uit voortvloeit”, vervolgt Vande Winkel. “Door de piste te verlichten, houden de joggers ook als er geen clubwerking is een oogje in het zeil. Die verlichting wordt wel ’s nachts gedoofd. Het wegdek op het pleintje ter hoogte van de kerk en de Stuypenberg zelf waren dringend aan een upgrade toe en dat gebeurt nu met de nieuwe asfaltering.”

“Naast de leden van de club zullen misschien ook de mama’s en papa’s eens de loopschoenen aantrekken tijdens een training van de kinderen. Maar we hopen vooral dat mensen uit de buurt hier ook regelmatig komen sporten”, zegt schepen van Sport Marc Torrekens (Open Vld). Heel het project van Dender Hockey kostte zo’n 1,1 miljoen euro. De club ontving wel een subsidie van 300.000 euro voor de aanleg van het terrein en daar komt nu 65.000 euro bovenop. “Voor elke euro die de stad investeert, legt de club daar minstens twee euro bij,” aldus Vande Winkel en Torrekens. Dender Hockey werkt momenteel ook nog haar clubhuis af. “We hopen tegen oktober alles te kunnen afronden en een officiële opening te kunnen houden”, besluit Bogemans.