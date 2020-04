Nieuwe Facebookpagina zet elke week ‘verdienstelijkste Ninovieter’ letterlijk in de bloemetjes tijdens coronacrisis Claudia Van den Houte

01 april 2020

23u53 0 Ninove ‘Ninove corona charity’ is een nieuwe Facebookpagina die werd opgestart om mensen die zich op één of andere manier verdienstelijk maken door zich voor anderen in te zetten tijdens de coronacrisis in de bloemetjes te zetten.

Dat in de bloemetjes zetten, mag je letterlijk nemen. Elke week kunnen mensen iemand nomineren voor de titel van ‘verdienstelijke Ninovieter van de week’. De winnaar krijgt een boeket bloemen bij hem thuis geleverd. Het initiatief komt van Alain Triest, schepen in Ninove, en is een persoonlijk initiatief. “Met deze actie wil ik mensen blij maken”, vertelt Triest. “Mensen hebben het momenteel niet makkelijk. Er is veel miserie. Wij worden als stad ook veel gecontacteerd door mensen die het moeilijk hebben. Ik ben normaal geen Facebook-goeroe, maar nu ben ik er dagelijks uren mee bezig om onder meer updates van de cijfers rond het coronavirus online te zetten. Ik heb ook een animatiefilmpje erover gemaakt, dat ik dagelijks update. Ik vind het belangrijk dat mensen er blijven aan herinnerd worden hoe gevaarlijk het virus is. We zien nog teveel mensen die zich niet aan de regels houden. Met 65 vastgestelde besmettingEN heeft Ninove ook de hoogste besmettingsfactor per 1.000 inwoners in onze regio.”

“Enerzijds wil ik de mensen blijven informeren met de echte cijfers, maar anderzijds wil ik ook wat afwisseling brengen in al de negatieve berichtgeving. De eerste twee weken zag je nog heel wat positieve reacties op acties die werden georganiseerd, maar nu zijn de berichten kribbiger geworden en de mensen minder vriendelijk. Daarom nam ik het initiatief voor deze wedstrijd van de meest verdienstelijke Ninovieter. Mensen kunnen iemand nomineren en diegene met de meeste likes, wint. Die persoon hoeft geen wereldschokkende dingen te hebben gedaan, maar in kleine dingen zit soms een groot gebaar. Ik sluit de stemming telkens op vrijdag om 20 uur af en daarna kan er opnieuw worden gestemd voor de volgende week. Zaterdag wordt er telkens een boeket geleverd bij de winnaar thuis. Door het boeket te bestellen bij bloemenzaken uit onze stad, steun ik tegelijk ook de middenstand. Zolang de coronacrisis aanhoudt, blijf ik dit doen. Het is een symbolisch gebaar van ‘dank u wel’.”