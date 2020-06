Nieuwe Facebookgroep ‘Ninove Boegeert’ geeft Ninovieters tips om zich bezig te houden nu alle evenementen zijn afgelast Claudia Van den Houte

19u19 0 Ninove Ninovieters die de komende maanden niet weten wat gedaan nu alle evenementen zijn afgelast, kunnen terecht op de nieuwe Facebookpagina ‘Ninove Boegeert’.

Daar zullen de stadsdiensten heel wat tips posten om de Ninovieters bezig te houden. Daarnaast mogen inwoners er ook hun talent en/of tips delen, van een muziekstuk dat ze componeerden, over een gedicht, tot verborgen plekjes in Ninove. “Onze vrijetijdssector zat in deze coronatijden niet stil, ook al werden al onze evenementen afgelast”, zegt burgemeester Tania De Jonge (Open Vld). “Onze diensten zijn heel actief op sociale media en breiden dit nu ook uit met een platform waar zij leuke tips geven aan Ninovieters, maar waar Ninovieters ook élkaar kunnen tippen. Een initiatief dat ik alleen maar kan toejuichen. Het is nog niet zeker wat de zomer zal brengen op vlak van evenementen. Het is dan ook fijn dat onze inwoners via deze weg toch leuke dingen kunnen ontdekken.”

Intussen werkt de cel evenementen, samen met schepen voor cultuur Henri Evenepoel en schepen voor evenementen Marc Torrekens, verder aan een plan om deze zomer toch ook leven in de stad te kunnen brengen, uiteraard rekening houdend met de maatregelen die zullen worden opgelegd.