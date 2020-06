Nieuwe cafés À L’aise en ‘t Oud Stadhuis nemen vlotte tweede start Claudia Van den Houte

08 juni 2020

19u02 26 Ninove Café À L’aise op de Graanmarkt en café ‘t Oud Stadhuis in de Langemuntstraat in Ninove zijn maandag eindelijk echt van start kunnen gaan. De uitbaters van beide nieuwe cafés zaten te popelen om opnieuw te kunnen starten. Café À L’aise is amper drie dagen open geweest toen het moest sluiten door de coronacrisis, café ‘t Oud Stadhuis slechts één dag.

Vlak voor de verplichte sluiting van alle horecazaken door de coronacrisis, waren er net twee nieuwe cafés geopend in het centrum van Ninove. Zij gingen maandag terug open. “We zijn heel tevreden en blij met de positieve reacties die we al kregen”, zegt Christel Beeckman, die café À L’aise samen met haar partner Albert openhoudt. “Onze klanten zijn gemoedelijke mensen, al is het voor sommigen nog wat wennen aan de nieuwe maatregelen. We vinden het belangrijk om de mensen een gevoel van veiligheid te geven. Na elke klant worden tafels, stoelen en deurklinken onmiddellijk ontsmet.”

Het café - vroeger café Revue - kreeg een hele metamorfose. “Vóór we in maart voor het eerst opengingen, hadden we vier dagen lang dag en nacht gewerkt om het café een gezellige look te geven. Vorige week heeft kunstenaar Thomas Maris een muurschildering aangebracht op een muur in de zaal achter het café. Daar vinden er normaal vergaderingen, quizzen, babyborrels... plaats, maar aangezien die momenteel niet kunnen doorgaan, hebben we het cafégedeelte tijdelijk uitgebreid naar de zaal. Zo hebben we ondanks de afstandsregels toch 100 zitplaatsen. Op onze sluitingsdag kunnen de linedance- en salsadansgroepen die hier actief waren, de zaal al gebruiken. Het is de bedoeling om de activiteiten in de zaal heel geleidelijk aan weer op te bouwen.”

Christel en Albert hadden al ervaring in de horeca. “We baten al zo’n zeven à acht jaar The Retro Frituur uit in Neigem. We krijgen wel hulp van jobstudenten en onze kinderen.” De klanten van café À L’aise reageerden maandag alvast tevreden: “Het is een mooi café”, vindt Micheline Walravens. “We hebben er echt op gewacht om opnieuw iets te kunnen komen drinken.”

Ook in café ‘t Oud Stadhuis waren er alleen maar blije gezichten te zien. “Ik ben superblij”, reageert uitbaatster Sabine Arijs. “Het vraagt iets meer werk om alles te ontsmetten en te kuisen, maar als we daardoor het café mogen openen, nemen we dat er graag bij, net zoals de mondmaskers.” Danny De Saedeleer en Kathleen De Herder kwamen maandag al iets drinken: “We waren op de openingsdag, de dag voordat alle horeca moest sluiten, al langs geweest en nu is dit het eerste café dat we terug bezoeken”, vertellen ze. “Dit is één van de mooiste cafés van Ninove. Het is heel mooi ingericht, een echt karaktercafé. Voor de middenstand en het toerisme is het goed dat alles terug begint te draaien.”