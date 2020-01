Nieuwe betonstrook op Centrumlaan voor aankomst Omloop Claudia Van den Houte

13 januari 2020

18u52 0 Ninove Op de Centrumlaan wordt een grasstrook omgevormd tot een extra betonstrook. Die komt er onder meer op vraag van de organisatoren van de Omloop Het Nieuwsblad.

“De reden voor de aanleg van de betonstrook is eigenlijk tweeledig”, vertelt schepen Marc Torrekens (Open Vld). “We hebben een klacht gekregen van een vrouw die zich geparkeerd had op één van de parkeerplaatsen in de middenberm en bijna was aangereden toen ze de straat overstak. Door de verharding zullen mensen die zich daar parkeren naar het zebrapad aan de rotonde kunnen stappen om daar de straat over te steken. Niemand loopt over gras, zeker niet als het nat is. Anderzijds was er ook een vraag van de organisatoren van de Omloop. Het is op die plaats te gevaarlijk wanneer meerdere wielrenners de vrij korte bocht moeten nemen. Ze waren vragende partij voor meer ruimte.” Er zullen paaltjes worden geplaatst, die alleen tijdens de Omloop worden weggenomen. “Op die manier kunnen mensen die schuinparkeren veilig oversteken en verhogen we ook de veiligheid voor de renners van de Omloop”, aldus Torrekens.

De Omloop komt op 29 februari terug aan in Ninove, op de Onderwijslaan.