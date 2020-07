Nieuw vechtincident in Ninove, dit keer gaan jongeren elkaar te lijf in stationsomgeving Koen Baten

10 juli 2020

18u34 14 Ninove Er zijn opnieuw beelden opgedoken van een gevecht in Ninove. Dit keer gaan een tiental jongeren elkaar te lijf aan de stationsomgeving in Ninove. Wat net de oorzaak is van het gevecht of de schermutseling is niet duidelijk. Het is al het tweede incident op een week tijd. De burgemeester zou op de hoogte zijn van de feiten.

Het gevecht gebeurde vrijdagnamiddag rond 14 uur. Een groepje jongeren vliegt er elkaar in de haren en wordt uit elkaar gehaald door andere aanwezigen. Het gevecht is wel van een andere orde dan het geweld dat afgelopen zondag gebruikt werd in het stadspark. Toen werd een jongeman van 15 overvallen en zijn gsm afhandig gemaakt. De jongeren die vrijdag aan het vechten waren in Ninove zouden afkomstig zijn uit Brussel.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

De politie was niet bereikbaar om te reageren op deze feiten, maar liet eerder deze week al weten dat ze extra waakzaam zijn. Toen ze de melding vandaag kregen, zouden ze wel ter plaatse geweest zijn maar niemand meer aangetroffen hebben.