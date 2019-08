Nieuw stationsplein is één van prioriteiten stadsbestuur: “Heraanleg moet nog deze legislatuur klaar zijn” Claudia Van den Houte

07 augustus 2019

18u58 0 Ninove Het Ninoofse stadsbestuur wil werk maken van een nieuw stationsplein. Er is daarvan al een tijdje sprake, maar er kwam tot nu toe nog niets van in huis omdat er bij de NMBS onduidelijkheid was over een eventueel nieuw stationsgebouw en pendelparking. Het stadsbestuur wil daarop niet wachten en plant nog deze legislatuur een vernieuwing van het stationsplein.

Eind oktober 2011 raakte bekend dat de NMBS plannen had voor een nieuw stationsgebouw. Het huidige station zou worden afgebroken en iets verderop zou een nieuw gebouw worden opgetrokken. Daarnaast zou ook de pendelparking aan het station worden uitgebreid. Het jaar daarop liet de NMBS weten dat er zeker geen nieuw station en nieuwe pendelparking zou komen vóór 2015, maar in 2014 bevestigde ze dat Ninove een volledig nieuw stationsgebouw zou krijgen. “Wij plannen een nieuw gebouw, omdat het huidige te groot is voor onze activiteiten en we efficiënter willen werken”, klonk het toen. De stad zou tegelijk ook de stationsomgeving heraanleggen. De start van de werken was gepland in 2016-2017, als de nodige vergunningen zouden worden toegekend. In februari 2016 belandden echter de plannen opnieuw in de koelkast. Doordat de NMBS moest besparen van de federale overheid, werd de bouw van een nieuw station in Ninove onzeker.

Visitekaartje

Uit navraag bij de NMBS blijkt alvast dat er momenteel geen investeringen gepland zijn voor een nieuw stationsgebouw in Ninove, maar het stadsbestuur heeft beslist om niet te wachten op de NMBS. “We gaan de heraanleg van het stationsplein niet laten afhangen van een eventueel nieuw stationsgebouw”, zegt schepen van Openbare Werken en Mobiliteit Wouter Vande Winkel (Samen/Groen). “We gaan er deze legislatuur zeker werk van maken. Meer nog: de heraanleg van het stationsplein is één van de prioriteiten van het bestuur. Het stationsplein is het visitekaartje van de stad.”

Kale vlakte doorbreken

Het is nog vroeg om te zeggen hoe het nieuwe stationsplein er precies zal uitzien. “Het moet nog worden goedgekeurd en er moet nog een ontwerper worden aangesteld. Het plein zal een serieuze opknapbeurt krijgen. Het is de bedoeling om met de heraanleg de nu kale, betonnen vlakte te doorbreken. Onder meer de wachtplaats voor de bussen kan beter.”

Het nieuwe stationsplein moet er nog vóór het einde van deze bestuursperiode zijn. Vande Winkel hoopt de NMBS toch nog te kunnen overtuigen om te investeren in Ninove. “We hopen hen mee te krijgen in het plan. Ik ben voorstander om op een creatieve manier budget vrij te maken. Ik denk bijvoorbeeld aan een publiek-private samenwerking”, aldus Vande Winkel.