Nieuw stadsdeel met groen, woningen en recreatie: Infomarkt en workshops geven Ninovieters inspraak in toekomst Inghelantsite

18 augustus 2020

17u04 2 Ninove Ninovieters krijgen inspraak in de toekomst van de Inghelantsite, in de volksmond bekend als de OCMW-site. Veel groen en een sterke architectuur zullen de bouwstenen zijn van dit nieuwe stadsgedeelte, dat de verbinding tussen het centrum en de Dendervallei zal verbeteren.

Er zijn al enkele jaren plannen om het gebied tussen de Dender, de Burchtstraat, de Graanmarkt en de Oude kaai een make-over te geven. Dit najaar start de opmaak van het het Ruimtelijke UitvoeringsPlan (RUP) Inghelantsite, dat gebaseerd is op het masterplan dat in 2015 werd afgerond. Het stadsbestuur wil dit een update geven en er is ruimte voor inspraak van omwonenden en andere geïnteresseerden via een infomarkt en workshops.

De Inghelantsite wordt een nieuwe groene ruimte met woningen en recreatie. Er komt minder bebouwing dan oorspronkelijk gepland. In de oude kaaischool komt er een publieke plek. Een deel ervan wordt afgebroken en een deel wordt bewaard. “De oude turnzaal wordt gerenoveerd”, vertelt schepen van Ruimtelijke Ordening Katie Coppens (Samen-sp.a). “Het deel dat wordt gesloopt, is zodanig bouwvallig dat een renovatie handenvol geld zou kosten. De school staat nu twee jaar leeg, maar we zijn als stad pas één jaar eigenaar. We bekijken wel om een groter deel van de school te behouden dan oorspronkelijk gepland, omdat duidelijk is dat veel mensen waarde hechten aan het gebouw.”

“In de oude turnzaal zou bijvoorbeeld een restaurant, café of buurthuis kunnen komen. Voor de volledige site dachten we aan een groen park, bewoning, horeca en het opentrekken naar de Dender toe. We zullen nu kijken wat de mening van de inwoners is. We hebben een studiebureau aangesteld om alle meningen te verzamelen en voorstellen te doen.”

Wandelkade, terrassen en vlonder

De relatie met de Dender wordt heel belangrijk. Zo wordt er ook gedacht aan een wandelkade langs de oever, terrassen naar het water, de aanleg van een vlonder, waarop je kan wandelen en zitten en nog meer. De site zou een autoluw gebied zijn, waar kinderen veilig kunnen spelen. De enige weg over de site, de Kaaischoolstraat die loopt van de kapel naar de Oude Kaai, wordt halverwege ‘geknipt’ en wordt dus geen doorgaande weg.

De Inghelantsite zal de verbinding tussen het stadscentrum en de Dendervallei verbeteren. Er komt een doorsteek naar de site via de Graanmarkt, en de open doorsteek aan de Burchtstraat blijft behouden. De doorsteken zullen alleen toegankelijk zijn voor zacht verkeer. Het opmaken van het RUP zal ongeveer een jaar in beslag nemen. Pas nadien kan de uitvoering starten.

Infomarkt en workshops

Tijdens de infomarkt op 1 september kom je meer te weten over het project. Ze is van 10 tot 12 uur en van 16 tot 19 uur te bezoeken in de Burchtstraat. Wie mee wil nadenken over de Inghelantsite, dan kan dat tijdens de workshops op 10 september en 12 oktober, telkens vanaf 19.30 uur, zaal De Linde in Meerbeke. Omwille van de coronamaatregelen is het aantal plaatsen beperkt tot 30 personen. Inschrijven is verplicht en kan op de infomarkt, of tot 4 september via ruimtelijke.ordening@ninove.be. Indien het aantal inschrijvingen oploopt, gebeurt de toewijzing via loting.