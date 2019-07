Nieuw speelpleintje in Hector Plancquaertstraat geopend Claudia Van den Houte

05 juli 2019

20u28 2 Ninove De stad Ninove heeft een nieuw speelplein geopend in de Hector Plancquaertstraat in Outer.

De opening van het nieuwe speelpleintje past nog in het voornemen van het stadsbestuur in de vorige legislatuur om in elke deelgemeente een speeltuin te hebben. “Een speelplein zorgt voor sociale cohesie”, sprak burgemeester Tania De Jonge (Open Vld), sinds januari bevoegd voor Jeugd, tijdens de opening. “We vonden het belangrijk om ook zitplaatsen te voorzien, want mensen met kinderen zakken naar hier af, ontmoeten elkaar en leren elkaar hier kennen. Kinderen hebben mee bepaald hoe het speelpleintje eruit ziet. Het is belangrijk om ons oor bij hen te luister te leggen.” De Jonge bedankte haar voorganger Lieven Meert. “We zullen het beleid verder uitwerken, zodat elk kind zich in zijn nabije omgeving gelukkig kan voelen. Ik ben heel gelukkig dat Outer een ontmoetingsplek heeft waar mensen en kinderen elkaar beter leren kennen.”